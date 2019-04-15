لاعب الشارقة شوكوروف: لم استطع حبس دموعي لهذا السبب

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

كشف محترف الشارقة الأوزبكي أوتابك شوكوروف الذي غادر الى بريطانيا أول من أمس السبت لإجراء عملية جراحية بعض تعرضه أخيرا للإصابة في قدمه اليمنى خلال مشاركته مع منتخب بلده خلال مباراة ودية أنه انفطر قلبه وشعر بالإحباط ولم يستطع حبس دموعه طوال الرحلة من الصين الى دولة الإمارات عبر تايلاند بعد معرفته بأنه لن يتمكن من المشاركة مع فريقه الشارقة حتى نهاية الموسم الحالي بسبب الإصابة.

وقال شوكوروف للموقع الرسمي لنادي الشارقة " بعد مباراة منتخب أوزباكستان أمام أورغواي في الدورة الودية التي أقيمت أخيرا في الصين نصحي بعض الأصدقاء بعدم المشاركة في المباراة الثانية أمام المنتخب الصيني وبطلب الراحة من المدير الفني للمنتخب هيكتور كوبر نسبة لأن المباراة كانت قبل ثلاثة أيام فقط من مباراة الشارقة والجزيرة الأخيرة ضمن الجولة 19 الدوري لكنني لست من النوع الذي يطلب من المدرب هكذا طلبات".

وتابع شكوروف " عملي هو لعب كرة القدم بكل ما أملك من قوة عندما أكون داخل الملعب والتدرب بكل جدية حتى أكون جاهزاً متى ما طلب من المشاركة لذلك كان مستحيلاً ان أطلب إراحتي في منتخب بلدي أمام المنتخب الصيني"

وقال" لسوء الحظ أصبت في تلك المباراة وشعرت بعدها بالإحباط الشديد".