تين كات: الوحدة لم يلعب على قلب رجل واحد

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

انتقد مدرب الوحدة، الهولندي تين كات، أداء لاعبيه أمام النصر، أول من أمس، في الجولة 20 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، التي انتهت بخسارة فريقه 1-2، وضياع ثلاث نقاط مهمة في صراعه نحو احتلال مركز يؤهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

وقال تين كات في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «إذا لم تلعب على قلب رجل واحد فإنك لا تستحق الفوز، وهذا لم يحدث في مباراتنا مع النصر، لذلك فإنني أرى استحقاق المنافس للفوز. صحيح أن الفريق افتقد مجموعة من اللاعبين الأساسيين، لأسباب مختلفة، أبرزهم البرازيلي ليوناردو، والكوري الجنوبي شانغ ريم، وبرغش، إضافة إلى الشعور بالإجهاد عند الكثير منهم، لكن هذا لا يمنع أن آخرين لم يكونوا في مستواهم، ولم يكونوا حاضرين في المباراة، وغاب عنهم التركيز معظم الوقت، وكان يتعين علينا سحب حمدان الكمالي، أفضل مدافعي الدولة، في الشوط الثاني، حتى لا تتفاقم إصابته، خصوصاً أننا في حاجة إليه خلال الفترة المقبلة».

وأضاف «سأتحدث مع اللاعبين حول هذا الأمر، وأتمنى أن يكون ردهم هو أنهم متعبون من كثرة توالي المباريات، وليس أكثر من ذلك، بعكس المنافس الذي حصل على فترة راحة أكبر قبل المباراة».

وأشار تين كات إلى أنه لم يجازف بإشراك بعض اللاعبين الذين تعرضوا لإصابات، مثل برغش، وشانج ريم، حتى لا نخسرهما أمام شباب الأهلي ثم الريان في البطولة الآسيوية.

إبراهيم: تركيزنا على الآسيوية

قال مهاجم فريق الوحدة، خليل إبراهيم، إن تركيز الفريق أصبح بشكل أكبر على البطولة الآسيوية، التي يسعى فيها الوحدة إلى التأهل لدور 16، والذهاب فيها إلى أبعد نقطة ممكنة. وقال في تصريحات صحافية: «أصبحت المهمة صعبة، بعد الخسارة أمام النصر في احتلال المركز الرابع على أقل تقدير، والذي يضمن للفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا».

العكبري: لم أحتفل

قال لاعب فريق النصر، محمد العكبري، إنه لم يحتفل بهدفه الذي سجله في مرمى ناديه السابق الوحدة، تقديراً للبيت الذي تربى ونشأ فيه، وأصبح لاعباً في الفريق الأول.

وأضاف في مؤتمر صحافي: «سعدنا بالفوز الذي أعاد الثقة إلى الفريق، وسنحاول مواصلة الانتصارات من أجل احتلال مركز يليق بمكانة نادي النصر».

كايو: تأثرنا بغياب نيغريدو

حقق مدرب النصر، البرازيلي كايو، العلامة الكاملة منذ أن تولى قيادة الفريق خلفاً للإسباني بينات، واستطاع تحقيق الفوز الثاني على التوالي في المباراتين اللتين قاد فيهما الفريق أمام الوصل في الجولة 19 للدوري 4-2، ثم الوحدة 2-1، أول من أمس، وحصد ست نقاط كاملة، رفعت رصيد الفريق إلى 23 نقطة، وأسهمت في بث نوع من الاطمئنان على موقف الفريق بعيداً عن مراكز المؤخرة.

وقال كايو في المؤتمر الصحافي بعد مباراة الوحدة إنه كان يعلم صعوبة المباراة أمام فريق صعب على ملعبه، وأدى الفريق مباراة جيدة في النصف الثاني من الشوط الأول، ومعظم الثاني، واستحق الفوز.

وأشار كايو إلى أن أداء فريقه الهجومي تأثر كثيراً بغياب هدافه الإسباني نيغريدو، واضطر لأجل ذلك إلى تعديل طريقة اللعب، وإشراك روني كرأس حربة صريح، وـنه يتمنى عودة نيغريدو بأسرع وقت ممكن لحاجة الفريق إلى جهوده.

• تين كات غير راضٍ عن أداء الوحدة.