شوكوروف: لم أستطع حبس دموعي بعد إبلاغي بعدم اللعب حتى نهاية الموسم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشف محترف الشارقة الأوزبكي أوتابك شوكوروف، الذي غادر الى المملكة المتحدة أمس، لإجراء عملية جراحية بعد تعرضه أخيراً للإصابة في قدمه اليمنى أثناء مشاركته مع منتخب بلده في مباراة ودية دولية، أنه انفطر قلبه وشعر بالإحباط، ولم يستطع حبس دموعه طوال الرحلة من الصين إلى الإمارات عبر تايلاند بعد معرفته بأنه لن يتمكن من المشاركة مع فريقه الشارقة حتى نهاية الموسم الحالي بسبب الإصابة.

وقال شوكوروف للموقع الرسمي لنادي الشارقة: «بعد مباراة منتخب أوزباكستان أمام أورغواي في الدورة الودية التي أقيمت في الصين وخسرها منتخب بلدي نصحني بعض الأصدقاء بعدم المشاركة في المباراة الثانية أمام المنتخب الصيني، وبطلب الراحة من المدير الفني للمنتخب هيكتور كوبر لأن المباراة كانت قبل ثلاثة أيام فقط من مباراة الشارقة والجزيرة في الدوري، وهي مباراة مهمة في مسيرة الفريق نحو لقب البطولة لكنني لست من النوع الذي يطلب من المدرب مثل هذه الطلبات، ولسوء الحظ أصبت في تلك المباراة، وشعرت بعدها بالإحباط الشديد وزاد ألمي بعد معرفتي بأنني لن أتمكن من المشاركة مع فريقي حتى نهاية الموسم، إذ انفطر قلبي ولم أستطع أن أحبس دموعي طوال رحلتي من الصين للإمارات عبر تايلاند».

وكان نجم منتخب أوزبكستان شوركوف أصيب أثناء أدائه مباراة امام المنتخب الصيني في بطولة الصين الدولية الودية وتلقى بعدها اتصالاً من نادي الشارقة يوجهه بالعودة الى دولة الإمارات بأسرع وقت لتقرير خطة علاجه دون انتظار مسؤولي المنتخب الملزمين بعلاجه حسب لوائح الفيفا، وخضع اللاعب بعد وصوله للدولة لفحوص تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي وتقرر بعد التشاور مع مجلس الإدارة توفير أقصى رعاية صحية ممكنة له وابتعاثه لإجراء عملية جراحية بالمملكة المتحدة في رحلة يرافقه فيها مدير شؤون اللاعبين عمران الجسمي.

وتابع شوكوروف قبل مغادرته الدولة لإجراء العملية: «طوال مسيرتي كلاعب أحاول دائماً أن أقدم كل ما عندي لمنتخب بلادي وللنادي الذي ألعب له، وعملي هو لعب كرة القدم بكل ما أملك من قوة عندما أكون داخل الملعب، والتدرب بكل جدية حتى أكون جاهزاً متى ما طلب من المشاركة، لذلك كان مستحيلاً ان أطلب إراحتي في منتخب بلدي أمام المنتخب الصيني».

ووصف اللاعب شعوره عند هبوط الطائرة في مطار دبي عندما فوجئ بوجود زملائه اللاعبين ومسؤولي النادي في استقباله، قائلاً: «كان وجود مسؤولي النادي وزملائي اللاعبين في صالة المطار مفاجأة بالنسبة لي، إضافة للمساندة الجماهيرية الكبيرة».

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