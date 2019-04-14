الخديم: 6 نقاط في 3 مباريات أعادت أمل البقاء لدبا

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

قال مدرب فريق دبا الفجيرة، محمد الخديم، إنهم «متمسكون بالأمل حتى آخر مباراة»، حيث أبدى تفاؤله رغم الوضعية الصعبة للفريق، الذي حسّن من نتائجه قليلاً بعد الفوز على الفجيرة، أول من أمس، 2-1، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، لكنه لايزال في المركز الأخير بفارق ثلاث نقاط عن الفجيرة في المركز 13، وفريق الإمارات الذي صعد للمركز 12 بـ15 نقطة.

وأكد الخديم لـ«الإمارات اليوم»: «تغيرت أشياء كثيرة بعد أن حصد الفريق ست نقاط في آخر 3 مباريات، أعادت الأمل بالبقاء، لكننا لا نستطيع أن نغير في الأسلوب لضيق الوقت، وسيبقى الفريق يلعب من أجل الاستمتاع بعيداً عن الضغط النفسي».

وأوضح: «منذ أن تسلمنا الفريق، عملنا على تعزيز الروح المعنوية والنفسية، وتنتظرنا مباريات صعبة ومهمة أمام الجزيرة والعين وعجمان وكلباء وبني ياس، لكن لا يوجد مستحيل».

وبخصوص موعد عودة إدريس فتوحي، قال الخديم: «هنالك عمل طبي كبير من أجل استعادة فتوحي اللعب مع الفريق، ورغم ذلك نضع ثقتنا في جميع اللاعبين، والجميع قادر على أداء الدور الذي يؤديه أي لاعب».

وأكمل: «لم نفقد الأمل منذ البداية، ولن نتخلى عنه حتى آخر مباراة في البطولة، وسنلعب من أجل البقاء مادام الأمل موجوداً، وأشكر أسرة النادي بشكل كامل من مجلس الإدارة واللاعبين والجمهور، لثقتهم بإمكانية النجاح رغم صعوبة الموقف».