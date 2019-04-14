مدرب فريق الإمارات: فزنا في أول مباراة لعبناها بأربعة أجانب

المصدر: محمد أبوإسماعيل - رأس الخيمة

قال مدرب فريق الإمارات، التونسي جلال قادري، إن فريقه خاض أول مباراة له هذا الموسم بوجود اللاعبين الأجانب الأربعة، بعد شفاء البرازيلي كايو، والتحاقه بالفريق، مؤكداً أن الإصابات أرهقت الفريق كثيراً، وسوء التوفيق حرم الصقور اللعب بصفوف مكتملة منذ بداية الموسم.

وقال خلال المؤتمر الصحافي، بعد الفوز على الظفرة 3-2: «فزنا في أول مباراة نلعبها بالأجانب الأربعة، كان لقاء صعباً، وهو فوز مهم للغاية، والأهم أننا تركنا المركز الـ13، ونتمنى أن تكون انطلاقة جديدة مع عودة البرازيلي كايو».

وأضاف: «تضررنا كثيراً هذا الموسم من تقنية الفيديو (الفار)، وهناك كذلك فرق أخرى عانت منها، أكثرها نحن، وفي لقاء الظفرة احتسبت علينا ركلة جزاء بسببها، لكن هذا أيضاً يؤكد وجود أخطاء دفاعية ساذجة نرتكبها وتتسبب في أهداف علينا».

أبدى من جانبه مدرب الظفرة، رازوفيتش، رضاه عن مستوى فريقه، مشيراً في المؤتمر الصحافي إلى أن الأهداف كانت بسبب أخطاء فردية.

ونفى أن يكون الفريق قد تأثر بصعوده إلى نهائي كأس رئيس الدولة، قائلاً إنه يركز أيضاً في الدوري، وسيسعى لتحقيق الفوز في المباريات المتبقية.