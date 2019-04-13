دبا يحسم «ديربي» الفجيرة بفاعلية خالد عبدالله وجزاء البخيت

المصدر: محمد فاضل ـــ الفجيرة

أحيا دبا الفجيرة أمله في البقاء في الموسم الحالي لدوري الخليج العربي بعد أن حقق فوزاً صعباً على الفجيرة 2-1، أمس، في الجولة 20 لدوري الخليج العربي، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة مقابل 14 للفجيرة.

ويحسب لمدافع دبا خالد عبدالله تسجيله لهدف وتسببه بضربة جزاء لصالح فريقه قادت إلى تحقيق الفوز.

افتتح الفجيرة تسجيل الأهداف عن طريق الجزائري محمد بن يطو بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء، لم يتمكن حارس دبا عبدالله سلطان من التصدي لها (8).

وكاد دبا يسجل هدف التعادل عن طريق البرازيلي داسيلفا بعد تلقيه كرة متقنة من الاردني يوسف الرواشدة (22). ونجح دبا الفجيرة في إدراك التعادل عن طريق المدافع خالد عبدالله بعد أن أكمل كرة جانبية وصلته من جانب الملعب (28).

وطالب النواخذة بضربة جزاء في الدقيقة (48) بعد أن لامست الكرة يد هلال سعيد، إلا أن حكام (الفار) قرروا أن الحالة لا تستحق.

وسدد بن يطو كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء إلا أن كرته ذهبت أعلى العارضة (61)،ونجح حارس الفجيرة عبدالله التميمي في إمساك كرة البرازيلي داسيلفا برأسه من على خط المرمى (63)، وتدخل حارس دبا وأبعد كرة هدف محقق بعد تسديدة صاروخية لعبها مهند خميس من مسافة بعيدة كانت في طريقها الى المرمى (66)، وظهر حارس الفجيرة بشكل مميز وتصدى لكرة قوية لعبها ياسر الجنيبي (70).

وكاد الفجيرة يتقدم مجدداً بعد هجمة قادها احمد الحفيتي من جانب الملعب أبعدها ياسر الجنيبي من امام المرمى (76).

وغمز خالد عبدالله كرة رأسية لدبا أبعدها الحارس الفجراوي (83).

ولجأ الحكم عادل النقبي الى (الفار) ليحتسب ضربة جزاء لصالح دبا بعد إعثار للاعب دبا خالد عبدالله من قبل ابراهيم خميس (85)، تصدى لتنفيذها ياسين البخيت مسجلاً هدف الفوز لدبا (89).