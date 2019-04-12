«هوكي الجليد للسيدات» تعلن التحدي الآسيوي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تستضيف أبوظبي، بعد غد، منافسات بطولة كأس التحدي الآسيوي لهوكي الجليد للسيدات، وتستمر حتى 19 أبريل الجاري، بتنظيم من اتحاد الرياضات الجليدية، ودعم أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضات النسائية، وتشارك في البطولة تسعة منتخبات، على مستويين، الأعلى يضم خمسة منتخبات هي: نيوزيلندا، ماليزيا، سنغافورة، تايلاند، وتايوان، والمستوى الأول أربعة منتخبات: الإمارات، الكويت، الهند، والفلبين، بعد انسحاب منغوليا.

ويعقد اتحاد الرياضات الجليدية وأكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضات النسائية مؤتمراً صحافياً، اليوم، في مجلس أبوظبي الرياضي، للحديث عن تفاصيل البطولة ومستوياتها والأمور الفنية والتنظيمية.