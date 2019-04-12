فوز الشارقة على بني ياس يحسم لقب الدوري بنسبة 95%

المصدر: محمد أبو اسماعيل - دبي

أكد رياضيون أن مباراة بني ياس والشارقة، اليوم، ستكون حاسمة للقب دوري الخليج العربي لمصلحة «الملك الشرقاوي»، بنسبة تفوق الـ95%، معتبرين خوض أبناء المدرب عبدالعزيز العنبري، اللقاء على أرض بني ياس في «الشامخة» بأنها الأصعب، قياساً بصعوبة اللقاء أمام بني ياس، الذي لم يتلقَ أي خسارة على ملعبه هذا الموسم.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «الشارقة يقدم عروضاً قوية، وفي حال نجح في تخطي بني ياس، وإلحاق الهزيمة به للمرة الأولى على أرضه، فإن ذلك يعني تقدمه بشكل كبير نحو الحصول على لقب الدوري»، خصوصاً أن الشارقة، المتصدر برصيد 47 نقطة، يبتعد بفارق مريح (9 نقاط) عن أقرب مطارديه العين وشباب الأهلي على سلم ترتيب البطولة.

وفي المقابل، حقق بني ياس، على ملعبه، انتصارات على فرق كبيرة بحجم الوحدة والجزيرة وشباب الأهلي، ما يعطي مؤشراً بأن فوز الشارقة اليوم سيقربه من اللقب بنسبة كبيرة قبل ختام البطولة بست جولات فقط، بخلاف هذه المباراة.

ويتقابل الفريقان في الجولة الـ20 من الدوري اليوم، وكلاهما لم يتعرض للخسارة على أرضه هذا الموسم، كما أن فريق الشارقة لم يخسر مطلقاً طوال مشوار البطولة في 19 جولة.

وقال لاعب النصر السابق الناقد الرياضي خالد عبيد، إن «تصريح مدرب نادي بني ياس الكرواتي كرونسلاف غوريتش بأن (الشارقة لن يحتفل بالفوز في بني ياس)، ذكية من مدرب يملك الخبرة الكافية للتعامل مع نوعية هذه المباريات المهمة، ويزيد من حماسة اللاعبين قبل المباراة، خصوصاً أن الضغوط على فريق الشارقة أكثر من لاعبي بني ياس الذي وصل إلى ما يريد في أول موسم صعود له، على عكس لاعبي الشارقة المطالبين بنتائج إيجابية لتحقيق اللقب».

وأضاف: «الشارقة على موعد كبير مع حسم اللقب، خصوصاً أنه مع تخطي هذه المباراة يكون المتبقي للفريق ست مباريات فقط، ومن الصعب أن يخسر الفريق ثلاثاً منها في هذا العدد البسيط من المباريات بعد المستوى المتميز الذي قدمه الفريق في الموسم الحالي، وأعتقد أن احتمالات خسارته لا تتعدى الخسارة في مباراتين على أقصى تقدير، مع الضغوط الموجودة وضغط المباريات، ولكن هذا يؤهل الفريق للفوز أيضاً بسبب الفارق المريح من النقاط».

من جهته، قال لاعب المنتخب الوطني السابق خليل غانم، «إن فوز الشارقة على بني ياس يحسم لقب الدوري بنسبة كبيرة، فإذا كان بني ياس لم يخسر على أرضه أي مباراة، فيجب العلم بأن الشارقة لم يخسر أي مباراة، سواء على أرضه أو خارجها، ما يعني أفضلية لفريق الشارقة، مع الاحترام لفريق بني ياس الذي قدم عروضاً ممتازة ورائعة هذا الموسم».

وأضاف: «تصريحات مدرب بني ياس نظام قديم، وأعتقد أن المدرب لم يوفق فيها، حيث يجب التركيز على الفريق وتحضيره بشكل جيد داخل الملعب، وقد تعطي إشارة لفريق الشارقة لعدم الاستهانة بفريق بني ياس، وتجعل اللاعبين على استعداد لتقديم المزيد من الجهود من أجل الفوز، لو فاز الشارقة بنسبة كبيرة جداً فسيحسم لقب البطولة، بسبب العدد المريح من النقاط التي يبتعد بها الفريق عن أقرب منافسيه».

وتابع: «فريق الشارقة ستكون له الأفضلية، حيث إنه لم يخسر أي مباراة داخل ملعبه أو خارجه، مع الاحترام لفريق بني ياس، وأتمنى أن ينعكس ذلك على الأداء، وأن نشاهد مباراة جيدة المستوى بين فريقين حافظا على سجلهما خالياً من الهزائم على أرضهما».

أما لاعب النصر السابق سالم ربيع، فقال إن «تصريحات مدرب بني ياس مطلوبة، وهذا النوع من التصاريح يعطي المباراة طابعاً مختلفاً وحماسياً بين اللاعبين داخل الملعب»، وأضاف: «بني ياس الحصان الأسود للبطولة أوقف الكثير من الفرق في هذا الملعب، لم ينجح أي فريق في الفوز عليه وهو تحد إضافي لفريق الشارقة، وبطولة خاصة بتحطيم هذا الرقم أيضاً».

وأضاف: «تأهيل لاعبي بني ياس بالشكل الذي وصل إليه الفريق الآن أمر رائع والوصول إلى عدم الخسارة على أرض الفريق في أول موسم بعد الصعود، يعني أن هناك عملاً كبيراً قام به الجهاز الفني ومجلس الإدارة للوصول بالفريق لهذا الشكل الحماسي في البطولة».

وأوضح «الشارقة لم يخسر أي مباراة، ولديه فارق مريح من النقاط، ولو فاز الفريق فسيقترب بنسبة أكثر من 90% من اللقب، وإذا خسر أو تعادل فإنه لن يتأثر، حيث سيحافظ على نسبة الفوز باللقب نفسها، لأن هذا مرتبط بفوز الفرق المنافسة، وعدم خسارتها أيضاً مزيداً من النقاط».

وأكد ربيع أنه يحب هذه النوعية من التصاريح الصحافية قبل المباريات، وهي مطلوبة لزيادة الحماسة في المباريات، خصوصاً مع اقتراب البطولة من نهايتها».

مباريات الشارقة المتبقية

الشارقة - العين

اتحاد كلباء - الشارقة

الشارقة - دبا

الوصل - الشارقة

الشارقة - الوحدة

الإمارات - الشارقة