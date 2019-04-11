مدرب اتحاد كلباء فيفياني: كرة القدم في بعض الاحيان لاتنصف

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

عبر مدرب اتحاد كلباء الايطالي فيفياني عن ثقته ان يتمكن فريقه من تحقيق نتيجة ايجابية في المباراة التي ستجمع فريقه مع الجزيرة مساء بعد غد السبت ضمن منافسات الجولة العشرين لدوري الخليج العربي والاقتراب بشكل اكبر لتحقيق حلم البقاء الاول في دوري الاضواء، واعتبر فيفياني في المؤتمر الصحفي الذي اقيم اليوم الفريق بالمكتمل الصفوف والجاهز لتقديم مباراة رفيعة المستوى بالاداء والنتيجة، واعتبر فيفياني المباراة بانها لن تظهر بذات المستوى الذي كانت عليه مباراة الدور الاول لتغير الكثير من المعطيات في الفريقين ومؤكدا ان طموحه تحقيق الفوز ونيل النقاط الثلاث،

وأكد ايضا ان الفريق بدأ يستعيد عافيته بشكل تدريجي ويسير بخطى ممتازة بعد التراجع بالمستوى في بعض المباريات الماضية والتي اعتبرها طبيعية، منوها الى ان الاخطاء الفردية هي من تسببت بذلك وافقدت الفريق نقاطا عديدة متمنيا على اللاعبين تفاديها، وعن المباراة السابقة امام الفجيرة قال فيفياني: كنا نتمنى أن نحقق الفوز في تلك المباراة ولكن في بعض الاحيان كرة القدم لاتنصفك، لكننا عموما طوينا تلك الصفحة.