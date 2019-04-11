معاقبة نادي الوحدة بسبب مدرب حراس

المصدر: منصور السندي - دبي

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها، أمس، بمقر الاتحاد في دبي برئاسة المستشار سعيد الحوطي، إلزام نادي الوحدة بدفع مبلغ 54 ألف درهم عبارة عن مستحقات مالية لمدرب حراس المرمى في النادي مارتينوس ماريا ،كما قررت اللجنة أيضا إلزام نادي رأس الخيمة دفع مبلغ 51 ألف و400 درهم الى لاعب النادي يوسف علي إبراهيم وذلك عبارة عن مستحقات مالية لإخلال النادي بالعقد المبرم بينه وبين اللاعب.

من جهته أكد عضو اللجنة المتحدث الرسمي المستشار حمدان رشود الزيودي في تصريحات صحافية أن اللجنة حددت يوم 21 الجاري موعدا لعقد جلسة خاصة للتأكد من إيداع كل من نادي الوحدة ورأس الخيمة المبالغ المالية المقررة بحق كل منهما لاتحاد الكرة، مشيرا الى أن الاجتماع الدوري العادي للجنة سيعقد الإثنين المقبل.