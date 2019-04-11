منتخب رماية «التراب».. أرقام شخصية تخفف من حزن الفشل الجماعي

المصدر: العين - الإمارات اليوم

سجل رماة المنتخب الوطني أرقاماً شخصية متقدمة في منافسات التراب، أمس، ضمن بطولة العالم للرماية في العين، بيد أنها لم تسفر عن فوز أحدهم بإحدى البطاقتين المؤهلتين إلى نهائيات المسابقة في أولمبياد طوكيو 2020 لاحتدام المنافسة بين 142 رامياً عالمياً.

واصطاد النجم ظاهر العرياني 120 طبقاً من أصل 125، متأخراً بفارق طبقين عن بطاقة التأهل إلى طوكيو، وشهدت المنافسات المشاركة الدولية الأولى للرامي يحيى المهيري بعد تحوله من رماية «الدبل تراب» إلى «التراب»، إذ حقق 113 طبقاً، في حين حقق حمد بن مجرن 112 طبقاً فقط.

وعلى صعيد الرماة خارج مستوى المنافسة، قفز مشعل البناي بمستواه الفني محققاً 118 طبقاً، فيما حقق سيف الشامسي 111 طبقاً فقط.

وكان الكرواتي جوسيب جلازنوفيك قد ظفر بلقب بطولة التراب، بعد منافسة شرسة قهر فيها 141 رامياً منافساً، وحقق العلامة الكاملة 125 طبقاً من أصل 125 طبقاً محققاً رقماً قياسياً مساوياً للرقم العالمي.

من جهته، قال الأمين العام لاتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، عبدالله الزعابي، إن «تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وراء النجاحات التي تحققت حتى الآن، وتميز نسخة العين عن مثيلاتها من بطولات كأس العالم يعكس حرص الدولة على أن تعكس الوجه الحضاري والرياضي، من خلال هذه الأحداث الرياضية».

بدوره، قال رئيس اللجنة الفنية رئيس لجنة المسابقات المحلية والدولية بالاتحاد المصري للرماية، مجدي لطفي، إن «البطولة الحالية قوية، وهذا يؤكد جودة الميادين، وإن الطقس أكثر من رائع والرؤية ممتازة».