النصر يضرب موعداً مع شباب الأهلي على لقب كأس السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

ضرب النصر موعداً، مساء السبت المقبل، مع شباب الأهلي في نهائي كأس رئيس الدولة لكرة السلة لمرحلة الرجال، عقب نجاح الفريقين، أول من أمس، في تخطي عقبة الدور نصف نهائي، بفوز العميد على البطائح 97-82 على صالة نادي شباب الأهلي، قبل أن يكسر شباب الأهلي حاجز الـ100 نقطة نحو تحقيق انتصار عريض على بني ياس 115-80 على صالة نادي الجزيرة. ويعد نهائي النصر وشباب الأهلي الثاني على التوالي في أقل من شهر، بعد أن التقيا في نهائي الدوري العام لكرة السلة، ونجح خلاله شباب الأهلي في حصد اللقب بحسم موقعتي ذهاب وإياب النهائي، بواقع 79-72 و88-85 على التوالي.

وفي تفاصيل مواجهتَي نصف النهائي، عرف النصر كيفية بلوغ النهائي الثالث على التوالي للموسم الحالي، بعد أن نجح رجال العميد في فرض أفضليتهم المطلقة على المراحل الثلاث الأولى، بواقع 28-17 و22-13 و30-18، فيما اكتفى البطائح بنيل الأفضلية في الفترة الرابعة 34-17، التي لم تكن كافية للعودة بنتيجة المباراة.

وفي سيناريو مغاير، نجح بني ياس في فرض نتيجة التعادل مع نهاية الفترة الأولى «33-33»، قبل أن ينجح شباب الأهلي في الابتعاد تدريجياً بالفارق وتخطي حاجز الـ100 نقطة بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الفترتين الثانية والثالثة، ومن ثم الرابعة بواقع 32-9 و28-25 و22-13.

وتعد مسابقة كأس رئيس الدولة ثالثة منافسات الموسم المحلي لمرحلة الرجال، ويتطلع كل من النصر وشباب الأهلي لفض شراكتهما على صعيد تبادل الهيمنة على ألقاب الموسم الحالي، بعد أن توج العميد، نوفمبر الماضي، بلقب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، قبل أن ينجح شباب الأهلي في حصد لقب الدوري.

لقاء النصر وشباب الأهلي هو النهائي الثاني بين الفريقين في أقل من شهر.