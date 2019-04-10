بني ياس يتوعد: سنلحق الخسارة الأولى بالشارقة هذا الموسم

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

اقيم اليوم الاربعاء المؤتمر الصحافي لمباراة بني ياس امام الشارقة لحساب الجولة العشرين من دوري الخليج العربي بحضور مدرب الفريق كرونو يوريتشيتش، واستهل كرونو حديثه بوصف فريق الشارقة بالبطل المتوقع لبطولة الدوري هذا الموسم حيث اشار أن الشارقة يقدم موسم مميز ومختلف على جميع الأصعدة كما يقدمون كرة قدم قوية وجميلة ولديهم رغبة كبيرة في تحقيق اللقب، كما يمتلكون لاعبون اجانب على مستوى عالي جداً، بالاضافة الى لاعبين مواطنين شباب قادرون على خلق الفارق وتغيير نتيجة كل مباراة.

كما اضاف "نهنأ فريق الشارقة على هذا الاداء في الموسم الحالي وبالأخص مدرب الفريق عبدالعزيز العنبري الذي قام بمجهود كبير وعمل جبار في فريق الشارقة حيث بإمكان الجميع أن يرى عمله لأن فريقه منظم بشكل كبير ولديه شخصية في الميدان ويسير بخطى ثابته نحو تحقيق اللقب".

في الوقت ذاته اوضح كرونو بأنه على الشارقة أن يعلم بأنه قادم الى ستاد الشامخة هذا المكان الذي لم يخسر فيه السماوي في هذا الموسم الى الان، لهذا تنتظرهم مباراة صعبة خاصة وأن بني ياس يقدم مستويات مميزة في الموسم الحالي ويطمح في كل مباراة لتحقيق الفوز امام اي منافس كان".

وأكد بأن السماوي على أتم الجاهزية والاستعداد لهذه المباراة حيث أن الفريق لا يعاني من اي غيابات على مستوى الايقاف وهناك بعض الاصابات الطفيفة لكل من احمد دادا ومبارك المنصوري وحمد راقع لكنهم سيلحقون باللقاء

واضاف: "نحترم فريق الشارقة ولكن لدينا ثقة كبيرة بأننا سننتصر في هذه المباراة، نمتلك لاعبين وفريق مميز لهذا انا واثق تماماً من الفوز في ملعبنا الذي يشكل صعوبات كبيرة على اي خصم يواجهنا هنا.

وأشار "قدمنا مباراة كبيرة في الدور الاول امام الشارقة ولكنا لم يحالفنا الحظ وخسرنا نقاط المباراة ، الان الامور اختلفت حيث ان السماوي اصبح اكثر قوة ونضج ، اما الشارقة فكما هي المباراة الاولى نتوقع بأنه سيعتمد على اخطائنا للوصول الى المرمى لهذا سنحاول تفادي اخطاء المباراة الاولى.

كما تحدث اللاعب فواز عوانة والذي قال :" نواجه المتصدر الذي لم يخسر الى الان في بطولة الدوري في هذا الموسم، هو حافز جيد بالنسبة لنا لإلحاق الخسارة الاولى لهم ونتمكن من تحطيم هذا الرقم القياسي الكبير، وكما يعلم الجميع بان السماوي لم يخسر في هذا الموسم على ارضية ملعبه ولهذا سنحاول الاستمرار في هذا الرقم المميز، وأشار الى ان جميع هذه المعطيات تشير بأننا على موعد مع مباراة قمة كبيرة بين الفريقين".

وأكد فواز، الى ان الشارقة سياتي الى هنا لتقديم كل ما لديه للإبتعاد بالصدارة وحسم اللقب بشكل اكبر, ولكن زملائي اللاعبون جاهزون لهذه القمة ونعد الشارقة بأنه وسيواجهون منافس ليس بالسهل بتاتاً.