بني ياس يحقق انتصاره الأول في دوري اليد

المصدر: جوني جبور - دبي

حقق بني ياس أول انتصار له في بطولة دوري كرة اليد، بعد تخطيه، أول من أمس، الظفرة «25-24»، ضمن الجولة 14، التي شهدت استمرار شراكة شباب الأهلي والشارقة في صدارة الترتيب، بعد أن فاز الأول على ضيفه الوصل «26-21»، والثاني على مضيفه الجزيرة «28-18»، قبل أن ينتزع النصر المركز الثالث في الترتيب العام، بفوزه على ضيفه الوحدة «24-21».

ورغم النقاط المشتركة الـ37، فإن شباب الأهلي يتقدم بفارق الأهداف على الشارقة،

بعد أن حقق لاعبوه 379 هدفاًً، على مدار 12 مباراة في البطولة، مقابل تلقي 297 هدفاً، فيما اكتفى الملك بالمركز الثاني، من خلال تسجيل لاعبيه 365 هدفاً، وتلقي 288 هدفاً.

في جانب آخر، اقتنص النصر المركز الثالث بـ30 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصل الرابع، وحافظ العين - المرتاح في هذه الجولة - على مركزه الخامس برصيد 25 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الجزيرة السادس، وحافظ الظفرة رغم خسارته على مركزه السابع برصيد 17 نقطة، فيما أهدى انتصار بني ياس الأول التخلي عن المركز الأخير، والتقدم للمركز الثامن برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة عن الوحدة الذي تراجع - إثر خسارته - إلى المركز الأخير.

وفي لقاء السماوي والظفرة، فرط الأخير في فرصة تقدمه مع نهاية الشوط الأول «13-12»، بعد أن نجح بني ياس في قلب النتيجة، خلال مجريات الشوط الثاني إلى فوز صعب بفارق هدف «25-24».

وفي سيناريو مشابه، لم يشفع للوصل حسم نتيجة الشوط الأول بفارق الهدفين وبنتيجة «13-11»، بعد أن شهد الشوط الثاني تفوقاً لشباب الأهلي على صعيدي الأداء والنتيجة وإنهاء المباراة لمصلحتهم، بفارق خمسة أهداف وبنتيجة «26-21».

وبشعار مواصلة اللحاق بالصدارة، لم يجد الشارقة صعوبة في لقاء الجزيرة، بإنهاء الشوط الأول متفوقاً بواقع «16-9»، قبل أن يواصل الملك مشواره في الشوط الثاني، لتحقيق انتصاره الـ11 في البطولة، وإنهاء المباراة بنتيجة «24-18».

وفي ختام المباريات، عانى النصر في لقاء ضيفه الوحدة، بعد أن انتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل «11-11»، قبل أن ينجح العميد، خلال الشوط الثاني، في ضمان انتصاره وحسم المباراة لمصلحته «24-21».

- شباب الأهلي مستمر في صدارة الدوري بفارق الأهداف عن الشارقة.



25

مقابل 24، النتيجة

التي فاز بها بني ياس

على الظفرة.