بعثة الوحدة تغادر لمواجهة الريان في الآسيوية

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

غادرت بعثة فريق الوحدة صباح اليوم "الاثنين" لمواجهة فريق الريان القطري المقررة مساء الغد ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وضمت قائمة الفريق المغادرة 19 لاعباً يتقدمهم قائد الفريق إسماعيل مطر والمحترف الأرجنتيني سبستيان تيغالي والكوري الجنوبي شانغ واو ريم.

وسيؤدي "العنابي" مرانه الختامي على ملعب المباراة مساء اليوم يضع من خلاله الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي تين كات الاستراتيجية الخاصة باللقاء.

ويتصدر الوحدة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام الاتحاد ولوكوموتيف والريان.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم غدٍ الثلاثاء أيضاً الاتحاد السعودي عندما يستقبل ضيفه لوكوموتيف الأوزبكي على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة