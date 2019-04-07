الشارقة الأقرب للدوري.. وشباب الأهلي «يستطيع»

المصدر: محمد أبو اسماعيل - دبي

واصل شباب الأهلي نتائجه الإيجابية ونجح في تحقيق الفوز على دبا في الجولة 19 من دوري الخليج العربي، ليقفز إلى المركز الثاني في جدول الترتيب العام متساوياً مع العين بالرصيد نفسه (38 نقطة) بفارق تسع نقاط عن المتصدر الشارقة، وقدم شباب الأهلي مستوى متميزاً تحت قيادة المدرب الأرجنتيني أروابارينا، وصعد تدريجياً من المركز الثامن الذي كان يحتله في الدور الأول، إضافة إلى فوزه بلقب كأس الخليج العربي، وصعوده إلى نهائي كأس رئيس الدولة.

ورغم أن فوز فريق شباب الأهلي كان في مواجهة متذيل الترتيب دبا، فإن «فرسان دبي» نجح باقتدار في تقديم كرة قدم نموذجية ليصعد إلى المركز الثاني متفوقاً على العين بالمواجهات المباشرة، بعد أن لاقى الأخير هزيمة ثقيلة على يد لاعبي الجزيرة بخماسية، أكدت عدم جاهزية «الزعيم» للمنافسة والحفاظ على لقبه الذي توج به الموسم الماضي.

وأصبحت معركة الوسط والقاع على صفيح ساخن بعدما رفضت فرق دبا والإمارات والفجيرة مساعدة نفسها وتحقيق الفوز، خصوصاً الفجيرة والإمارات، بعد أن تعادل الأول وخسر الثاني على أرضه أمام بني ياس، لتتأكد أزمة الفريقين في البطولة هذا العام، ولعل المستفيد الأكبر هذه الجولة أيضاً هو فريق النصر الذي حقق الفوز الأول له في الدور الثاني على استاد آل مكتوم، وأول انتصار بعد 120 يوماً من عدم تحقيق أي نتيجة إيجابية، وكان للفوز طعم آخر بعدما جاء على الجار الوصل ليؤكد النصر تفوقه في الديربي ذهاباً وإياباً.

وطرحت «الإمارات اليوم» سؤالاً عن رأي الجمهور في فرصة العين في الاقتراب من صدارة الشارقة، على «تويتر»: «شاركنا الرأي.. بعد أن انتزع وصافة دوري الخليج العربي وفاز بلقب كأس الخليج العربي ووصل إلى نهائي كأس رئيس الدولة، هل أصبح شباب الأهلي هو المنافس الوحيد للشارقة على لقب الدوري؟ وتم رصد ثلاث إجابات هي: نعم يستطيع، العين والجزيرة في المنافسة، لا منافس للشارقة.

ورأت النسبة الأكبر من المشاركين في التصويت والتي وصلت إلى 650 مشاركاً إلى أن فرصة الشارقة في التتويج باللقب هي الأكبر بنسبة 46٪، بينما توقع 38٪ من المشاركين أن شباب الأهلي هو المنافس الوحيد للفريق، وتوقع 16٪ أن العين والجزيرة أصبحا خارج المنافسة، ليتأكد أن «الملك» الذي لم يتعرض لأي خسارة حتى الآن فرصته هي الأكبر للتتويج باللقب الغالي.

واتفق لاعب النصر السابق سالم ربيع، بنسبة كبيرة مع الجمهور في أن الشارقة حسم البطولة الغائبة عن خزائن النادي منذ أكثر من 20 عاماً لصالحه بنسبة 70٪، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «من حافظ على سجله خالياً من الهزائم في 19 جولة لن يخسر ثلاث أو أربع مباريات في سبع جولات، وهو أمر واقعي نظراً لما يقدمه الفريق من مستوى هذا الموسم».

وأضاف ربيع: «قد نتحدث عن الفريق بواقع عاطفي نظراً للمستويات التي يقدمها أو من الفرق المنافسة، لكن الواقع والأرقام يقولان إن الفريق أصبح قريباً جداً من اللقب الأهم في الموسم، وبقي سبع مباريات فقط ولم يخسر الفريق، والفارق تسع نقاط، ما يعني خسارة الفريق في ثلاث أو أربع مباريات وتحقيق الفوز من جانب الفرق الأخرى في كل المباريات، وواقعياً هو أمر صعب على الفريق».

وتابع: «الفرق المنافسة بالأرقام هي شباب الأهلي والعين والجزيرة، ونستطيع القول إن العين خارج المنافسة رقمياً، خصوصاً إذا خسر أمام الشارقة في الجولة بعد المقبلة».

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