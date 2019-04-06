تين كات: أداء الوحدة كان سيئاً.. لكنه سيتغير في مواجهة الريان

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

وعد مدرب فريق الوحدة، الهولندي تين كات، بأن يكون أداء فريقه خارج ملعبهم في مواجهة الريان القطري، الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، مختلفاً عن ما ظهر به في مواجهة الظفرة، أول من أمس، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي في الجولة التاسعة عشرة لدوري الخليج العربي.

وأكد المدرب الهولندي، في المؤتمر الصحافي عقب نهاية المواجهة، أن المستوى الذي قدمه لاعبوه في لقاء الظفرة، لم يكن مقنعاً، لكن الأداء سيتغير في مواجهة فريق الريان، وقال: «أنا متأكد أن الأداء الذي ظهرنا به سيتغير، حينما نخرج لمواجهة الجولة القادمة في دوري أبطال آسيا أمام الريان، لأن المنافستين مختلفتين».

وكان الوحدة، الذي يبحث عن المنافسة في دوري الخليج العربي، في إحدى البطاقات المؤهلة في الموسم القادم لدوري أبطال آسيا، سقط مساء أول من أمس في فخ التعادل 1-1، أمام مستضيفه فريق الظفرة، في لقاء لم يقدم فيه لاعبو «العنابي» مستوى مقنعاً، بسبب الأداء الدفاعي المحكم لأصحاب الأرض.

وحول سؤال عما إذا كان راضياً عن نتيجة التعادل، أجاب تين كات: «المباراة عموماً لم ترق لمستوى الطموح، أداء فريقي كان سيئاً، والظفرة لعب بأسلوب دفاعي كامل، اعتمد فيه على خمسة مدافعين وأربعة في خط الوسط، بينما دفع بمهاجم واحد فقط».

في جانب آخر، سبق انطلاقة مواجهة الظفرة وضيفه الوحدة، في الجولة التاسعة عشرة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، تكريم طرفي المواجهة للزميل الصحافي صديق عباس، تقديراً لدوره في خدمة الرياضة بالإمارات، وذلك بعد انتهاء عمله في صحيفة الخليج، بعد 39 عاماً، من بينها 19 عاماً كاملة في تغطية أخبار نادي الظفرة، منذ تأسيسه عام 2000.

رازوفيتش: تأثرنا بغياب 3 أساسيين

وصف مدرب فريق الظفرة، الصربي فواك رازوفيتش، نتيجة التعادل التي انتهت عليها المباراة بالعادلة لكلا الفريقين، موضحاً أن الأداء الذي قدمه طرفا اللقاء استحقا عليه تقاسم النقاط، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن غياب ثلاثة من لاعبيه الأساسيين، أثر في أسلوب وأداء فريقه، ما اضطره للاعتماد على الأسلوب الدفاعي.

وقال في المؤتمر الصحافي: «عموماً نحن طوينا صفحة اللقاء، ونفكر حالياً في المباريات القادمة التي تنتظرنا، نتمنى تعافي كل اللاعبين المصابين».

سبق انطلاق المباراة تكريم الصحافي صديق عباس، تقديراً لدوره في خدمة الرياضة بالإمارات، ولانتهاء عمله في صحيفة الخليج، بعد 39 عاماً.