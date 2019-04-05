المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

وليد عباس.. يحب «السوشي»

كشف لاعب شباب الأهلي، وليد عباس، عن حبه للأطعمة اليابانية «السوشي»، بعدما نشر زميله في «فرسان دبي»، سالمين خميس، صورة تجمعهما مع زميلهما في الفريق، محمد مرزوق، أثناء تناولهم وجبة السوشي، أول من أمس، في أحد مطاعم دبي، وذلك قبل خوض شباب الأهلي مباراته أمام دبا الفجيرة، اليوم، في دوري الخليج العربي.

محمد الشامسي.. من التسويق إلى التعليق

كشف المعلق الرياضي في قناة «أبوظبي الرياضية»، محمد الشامسي، أن المصادفة وحدها قادته إلى التحول من تخصصه الدراسي (التسويق) إلى التعليق الرياضي، بعدما نصحه زميل له في الجامعة بإمكانية نجاحه في هذا المجال، مشيراً إلى أنه يقتدي في التعليق بثلاثة معلقين كبار هم: علي حميد وعدنان حمد الحمادي وعلي سعيد الكعبي، وأنه تعلم الكثير منهم.

صومائيل روزا.. «طبّال» ماهر

كشف المحترف في صفوف فريق نادي الفجيرة لكرة القدم، المحترف البرازيلي، صومائيل روزا، عن موهبة جديدة بجانب هوايته في تسجيل أهداف كرة القدم، بعد أن نشر على صفحته الشخصية في «إنستغرام» مقطع فيديو يتفنن فيه بالطبلة، خلال احتفالية جمعته مع أصدقائه.