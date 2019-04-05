خبراء فرنسيون يختتمون تقييم الأكاديميات بعد غد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يواصل وفد خبراء الاتحاد الفرنسي لكرة القدم جولة التقييم الفني لأكاديميات كرة القدم بأندية دبي، حيث تأتي في إطار التعاون بين مجلس دبي الرياضي والاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وتستمر حتى بعد غد. ويشمل التدقيق تقييم وحدات التدريب وأنواع التدريب والحصص التدريبية، والبرنامج الفني، والوحدات الطبية، ويستكمل الوفد جولته، غداً وبعد غد، في أكاديمية نادي الوصل لكرة القدم، وكانت جولة التقييم بدأت الاثنين الماضي، حيث قام الوفد بتقييم أكاديمية النصر لكرة القدم وعقد اجتماعات مع المدربين واللاعبين والفرق الطبية، ومن ثم قام الوفد بزيارة أكاديمية حتا لكرة القدم، أول من أمس، كما زار الوفد، أمس، أكاديمية شباب الأهلي لكرة القدم. وقال مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، علي عمر، في تصريحات صحافية: «يعد هذا البرنامج من أهم البرامج التي ينظمها المجلس، في ظل التعاون القائم مع الاتحاد الفرنسي منذ سنوات، وهو التقييم الأول من نوعه في المنطقة الذي تقوم به جهة مرموقة، مثل الاتحاد الفرنسي الذي يعد أحد أفضل الاتحادات العالمية في مجال رعاية وتطوير المواهب من مرحلة الأكاديميات وقطاع الناشئين، وتكوين لاعبين مؤهلين للتنافس على أعلى المستويات الكروية».