فيفا يتفقد المدن المرشحة لاستضافة كأس العالم 2030 في نوفمبر وديسمبر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة ‌القدم (فيفا)، ​اليوم الثلاثاء، عزمه إجراء جولات تفقدية في المدن المرشحة لاستضافة كأس العالم 2030 في إسبانيا والبرتغال والمغرب خلال شهري نوفمبر وديسمبر، ⁠ضمن المرحلة الحاسمة لاختيار الملاعب التي ستحتضن مباريات البطولة.

وسيزور وفد من فيفا المدن والملاعب المرشحة في الدول ‌الثلاث لتقييم جاهزيتها ومدى استيفائها المتطلبات التنظيمية والفنية لاستضافة الحدث العالمي.

ولم يحسم فيفا ‌بعد القائمة النهائية للملاعب المستضيفة، كما لم ‌يحدد الملعب الذي سيحتضن المباراة ‌النهائية، في ظل ‌المنافسة بين إسبانيا والمغرب على استضافة أهم مباراة ​في البطولة.

وتشمل ‌الزيارات المقررة ​مدن أغادير والدار ⁠البيضاء وفاس ومراكش والرباط وطنجة في المغرب، ولشبونة وبورتو في البرتغال، وبرشلونة وبيلباو ولاس ​بالماس ⁠ومدريد ⁠وسان سيباستيان وإشبيلية وسرقسطة في إسبانيا.

وأوضح فيفا أنه قد يضيف ملاعب أخرى إلى ⁠برنامج الزيارات خلال عملية التقييم.

وأضاف الاتحاد الدولي أن توزيع المباريات وتحديد فئات المواجهات التي ستستضيفها كل مدينة لن يحسما إلا بعد اعتماد القائمة النهائية ‌للملاعب والمدن المضيفة، واستكمال إعداد جدول مباريات البطولة.

وستقام المباريات ​الثلاث الافتتاحية لكأس العالم 2030 في الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي، احتفاء بالذكرى المئوية للنسخة الأولى من البطولة التي استضافتها أوروجواي ​عام 1930.