«عموري» يجدّد عقده مع الهلال السعودي

المصدر: معاذ كمبال – العين

أكدت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، أمس، أن نادي الهلال السعودي اتفق مع المحترف، عمر عبدالرحمن «عموري»، على تجديد عقده مع النادي لمدة موسم إضافي، على أن يتم التوقيع نهاية هذا الموسم، وذلك بعد أن كان عقد اللاعب ينتهي مع «الزعيم» السعودي في شهر يونيو المقبل.

وقالت الصحيفة إن «عموري يرى أنه لم يقدم للهلال أي شيء، في ظل إصابته بالرباط الصليبي مع بداية الموسم، ما حرم النادي من خدماته، وفي المقابل يعتبر الهلاليون أن استمرار لاعب بحجم وإمكانات عمر عبدالرحمن بمثابة المكسب الكبير، وبالتالي تعويض الغياب المحتمل لمحمد الشلهوب، الذي سيدخل عامه الـ40 في الموسم المقبل».

ويغيب «عموري» عن صفوف الفريق السعودي، منذ أكتوبر من العام الماضي، بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي، لكنه عاد أخيراً للتدريب بالكرة، ما يؤكد أنه بدأ مرحلة العد العكسي للعودة للملاعب من جديد، لتعزيز صفوف فريقه في ما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.

وكان عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم مشرف الفريق الأول والرديف، محمد عبيد حماد، أكد أن عودة لاعب الفريق السعودي، عمر عبدالرحمن «عموري»، مستقبلاً، لصفوف «الزعيم»، بيده، وأنها لن تكون مستغربة، مشيراً إلى أن نادي العين يظل بيته الأول.

وأكد في تصريحات صحافية: «عموري لاعب نادي العين وهذا بيته، لكنه حالياً يربطه عقد مع نادٍ آخر هو الهلال السعودي، ونحن نتمنى له الشفاء من الإصابة، والعودة السريعة إلى الملاعب مجدداً، وعموماً فإن عودته إلى نادي العين من جديد لن تكون مستغربة».