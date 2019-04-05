«الوصافة» تغري شباب الأهلي أمام دبا

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

يسعى شباب الأهلي إلى التقدم في لائحة ترتيب دوري الخليج العربي، والصعود إلى المركز الثاني، عندما يلتقي مع دبا الفجيرة الساعة 5:50 على استاد شباب الأهلي في العوير، في الجولة الـ19، إذ يحتل «فرسان دبي» المركز الرابع برصيد 35 نقطة، وأمامه فرصة لاستغلال خسارة العين أمام الجزيرة، أول من أمس. وإذا حقق الفوز على «النواخذة» سيتساوى مع «الزعيم» برصيد 38 نقطة لكل فريق، لكن شباب الأهلي يتفوق في المواجهات المباشرة.

ويخوض «فرسان دبي» المباراة بمعنويات مرتفعة، خصوصاً بعدما حقق لقب كأس الخليج العربي، بينما أحرز الفوز في آخر مباراتين خاضهما في الدوري على العين وكلباء، ويأمل أن يواصل الانتصارات بالفوز الـ12، وستكون الفرصة سانحة أمامه، خصوصاً أنه يتفوق فنياً على دبا، الذي يحتل المركز الأخير في لائحة الترتيب برصيد ثماني نقاط.

ورغم تفوق شباب الأهلي نظرياً على «النواخذة»، لكن المباراة عملياً لن تكون سهلة، خصوصاً أن مواجهة الدور الأول في الفجيرة، انتهت بفوز صعب لـ«فرسان دبي» بهدف، بينما حقق دبا الفوز على شباب الأهلي في دور المجموعات بكأس الخليج العربي.

ولن يجد المدرب الأرجنتيني، رودولفو أروابارينا، صعوبة في تعويض الغيابات التي يعانيها شباب الأهلي، وأبرزها ماجد حسن بسبب الإيقاف، وسالمين خميس بداعي الإصابة، إذ يمتلك «الفاسكو» خيارات عدة لتعويض هذه الغيابات.

في المقابل يأمل دبا أن يواصل نتائجه الإيجابية، بعدما حقق الفوز الثاني له بالدوري، في الجولة الماضية، على حساب النصر، لترتفع حظوظه في الاقتراب من الفجيرة والإمارات في المركزين 12 و13 على التوالي، وقد يكون التعادل نتيجة جيدة على أقل تقدير للفريق الضيف.

من جهته، أكد أروابارينا أن صعوبة المباراة تزداد بسبب حاجة دبا إلى الفوز، وقال في مؤتمر صحافي: «يجب أن نكون على أعلى درجات التركيز، إذ إن دبا لديه مجموعة جيدة من اللاعبين، خصوصاً في وسط الملعب».

وأضاف: «نركز بشكل كبير في الفترة الحالية على إنهاء الموسم بشكل جيد، والتفكير في المستقبل ليس ضمن حساباتي حالياً، وتفكيري فقط في الفوز، والمهم اللعب والتنافس في المسابقتين اللتين نشارك فيهما حالياً، بهدف الوصول للأهداف الكبرى التي نخطط لها، ولا نتمنى حدوث شيء يعوق المسيرة».

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.