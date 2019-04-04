10 قوانين "كوميدية" يجب عليك معرفتها قبل ممارسة كرة القدم في الشوارع

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تعتبر كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى التي لا يختلف أحد على توغلها في كافة الأحياء والبيوت سواء كان ذلك عربياً أو عالمياً، وتبقى قوانين كرة القدم داخل الملعب في معزل عن القوانين المعمول بها في الشوارع والملاعب الخاصة في أي مكان ودائماً ما يكون لها قوانين تختلف قليلاً من دولة إلى أخرى، وقد ينصدم من يريد أن يلعب كرة القدم لأول مرة في الشارع عندما يسعى إلى الاقتراب أكثر منها ومجاراة باقي زملائه لينصدم ببعض القوانين الخاصة منها الكوميدية التي نبرزها في التقرير التالي:-

يتم احتساب طول المرمى على حساب طول الحارس المتواجد

عند وجود جدار يكون لاعب مشترك بين الفريقين ويتم استخدامه كلاعب مساعد

في الغالب لا يوجد حكم ويتم احتساب الأخطاء بالإتفاق بين الفريقين، أو من يتعرض للإعتداء يوقف الكرة

صاحب الكرة ممنوع أن يقف حارس مرمى

ليس هناك وقت لنهاية المباراة وتنتهي عندما يشعر الفريقين بالتعب

صاحب الكرة هو من يختار فريقه وقد يختار الفريق المنافس أيضاً

لا وجود للتسلل من أجل زيادة عدد الأهداف وهو ما يزيد من الحصيلة التهديفية في المباراة الواحدة

من الممكن احتساب ركلة جزاء من منتصف الملعب إذا كان التدخل عنيف

صاحب الكرة هو سيد اللاعبين

من يقوم بإبعاد الكرة خارج سطح منزل مجاور لمكان اللعب يجب عليه أن يقوم بإعادتها او يطرد من المباراة

ورغم كل هذه القوانين الكوميدية إلا أنها تظل اللعبة الأولى التي تقوم بجمع أكبر عدد من الأصدقاء رغماً من قسوة هذه القوانين في بعض الأوقات.