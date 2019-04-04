العبدولي: دبا لن يتنازل عن نقاط مباراة الإمارات.. بالقانون

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أكد عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة ومدير الفريق الأول، جمعة حمدان العبدولي، أن أسرة النادي لن تتنازل عن حق الفريق الأول باستعادة النقاط الثلاث لمباراته أمام فريق الامارات ضمن دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن النادي سيمضي في جميع الوسائل القضائية حتى يستعيد حقه في هذا الخصوص، على حد تعبيره.

ويطالب «النواخذة» اتحاد الكرة بمنحه نقاط المباراة بعد إشراك فريق الإمارات اللاعب عبدالله موسى، على الرغم من حصوله على الإنذار الثالث، الذي كان يستدعي إيقافه في مباراة دبا الفجيرة التي انتهت بالتعادل (1-1).

وقال العبدولي لـ«الإمارات اليوم»: «رفعت إدارة النادي شكوى إلى هيئة التحكيم لإنصافنا وثقتنا بمنطقية مطلبنا، ونستغرب قرار لجنة الاستئناف التي قبلت الشكوى شكلاً ورفضته موضوعاً، مع أن الموضوع واضح جداً ولا يحتاج الى الكثير لإقرار الحق».

وتابع: «حكم المباراة اعترف بالخطأ، لكن النادي لايزال متضرراً من عدم اتخاذ القرار المنصف لنا، ولا نعلم المادة التي تم بموجبها اتخاذ لجنة الاستئناف لقرار عدم إنصاف دبا الفجيرة».

وتعود القضية إلى أن اللاعب عبدالله موسى تلقى ثلاث بطاقات صفراء في المباريات أمام الفجيرة والشارقة واتحاد كلباء، لكن لم يتم ايقافه عن اللعب، حسب القوانين المتبعة في المباراة التي جمعت دبا الفجيرة مع الإمارات.

وكانت شركة دبا الفجيرة قد أصدرت بياناً تساءلت فيه عن مهمة دور مراقب المباراة والحكم الرابع ومساعدي الحكم، وتساءل العبدولي: «هل من المنطقي أن يقع خمسة أشخاص في الخطأ نفسه؟».

يذكر أن دبا الفجيرة يحتل المركز الـ14 والأخير في الدوري برصيد ثماني نقاط جمعها من فوزين وتعادلين، ويصارع في الموسم الجاري من أجل البقاء.