الظفرة يريد الفوز على الوحدة «ذهاباً وإياباً»

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

يسعى فريق الظفرة لتكرار فوزه في موسم واحد على حساب الوحدة في المواجهة التي تجمع الفريقين الساعة 06:00 مساء اليوم على استاد حمدان بن زايد، ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي، وذلك لإعادة سيناريو موسم 2007-‏‏2008 حين فاز على «العنابي» ذهاباً بنتيجة 3-2، وكرر فوزه إياباً في ملعبه بالنتيجة ذاتها.

وكان الظفرة، صاحب المركز الثامن في الترتيب برصيد 23 نقطة، حقق فوزاً مفاجئاً على الوحدة في الذهاب على استاد آل نهيان ضمن الجولة السادسة من المنافسة بأربعة اهداف مقابل هدفين، ما يساعد الفريق على تكرار رقمه أمام «العنابي»، بعد أكثر من 10 سنوات، في حال استطاع الفوز في مواجهة اليوم.

ويمر الظفرة بمرحلة جيدة في الوقت الحالي بتأهله لنهائي كأس رئيس الدولة للمرة الأولى في تاريخه، حيث يلتقي شباب الأهلي في 29 الجاري، كما أن فرصته في البقاء أصبحت شبه مضمونة، كونه يبتعد بـ10 نقاط عن أقرب المهددين بالهبوط.

وسيكون مدرب الظفرة، الصربي رازوفيتيش، مطالباً باختيار توليفة مناسبة لتعويض غياب المدافع المصري عبدالله الرفاعي عن لقاء اليوم بداعي الشرط الموجود في بند الإعارة من الوحدة.

ويستعيد الظفرة جهود الثنائي راشد مهير، بعد استيفاء عقوبة الإيقاف بعد غيابه عن مباراة الوصل، ويعود أيضاً إبراهيم اليعقوبي بعد تعافيه من الإصابة.

في المقابل، يدخل الوحدة صاحب المركز الخامس بـ30 نقطة المواجهة وهو يرغب في رد الدين للظفرة أولاً، والحصول على النقاط الثلاث، من أجل مواصلة مساعيه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل لدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل على الرغم من صعوبة الموقف.

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