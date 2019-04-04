فرسان الشارقة يحصدون 60% من بطولة الإمارات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اختتمت في مركز الإمارات للفروسية فعاليات بطولة الإمارات لقفز الحواجز 2019 بنسختها 21، تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية، وبرعاية شركة «لونجين»« بمشاركة 14 نادياً من الدولة هي:

نادي الشارقة للفروسية والسباق، نادي أبوظبي للفروسية، نادي تراث الإمارات، نادي العين للفروسية والرماية والغولف، مركز الإمارات للفروسية، مركز الحمراء للفروسية، نادي دبي للفروسية، نادي الباهية للفروسية، إسطبلات الصافنات، نادي عجمان للفروسية، إسطبلات الشراع، إسطبلات القوات المساندة، نادي الشارقة لرياضة المرأة.

وكان لفرسان نادي الشارقة للفروسية والسباق نصيب الأسد من ألقاب البطولة، حيث حصد فرسان النادي 16 لقباً من أصل 28 لقباً بنسبة 60%.