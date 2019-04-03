الشارقة أكثر فرق الدوري حصولاً على ركلات جزاء.. وعجمان في المرتبة الأخيرة

المصدر: منصور السندي - دبي

كشفت إحصائية رقمية رصدتها «الإمارات اليوم» أن عدد ركلات الجزاء المحتسبة للفرق حتى الجولة الـ18 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، بلغت 59 ركلة جزاء، إذ تصدر فريق الشارقة، متصدر الدوري، القائمة بواقع ثماني ركلات جزاء سجلها جميعها، فيما حل الوحدة في المركز الثاني برصيد سبع ركلات، منها واحدة مهدرة، وكل من الجزيرة والوصل والإمارات في المرتبة الثالثة برصيد خمس ركلات لكل منها، وجاءت فرق شباب الأهلي وبني ياس ودبا والنصر واتحاد كلباء والظفرة في المرتبة الرابعة برصيد أربع ركلات لكل منها، وحلّ فريقا العين والفجيرة في المرتبة الخامسة، برصيد ركلتين لكل منهما، وحلّ في المركز الأخير فريق عجمان بركلة واحدة.

ووفقاً لهذه الإحصائية فإن ركلات الجزاء المسجلة بلغت 47 ركلة، والمهدرة 12، ويعد لاعب الشارقة البرازيلي إيغور الأكثر تسجيلاً، إذ تمكن من تنفيذ ست ركلات بنجاح.

ويحلّ الشارقة، الذي يتصدر ترتيب فرق الدوري حتى الآن في المرتبة الأولى ضمن أكثر الفرق حصولاً على ركلات الجزاء برصيد ثماني ركلات، منها ركلتان لكل من لاعبيه ويلتون سواريز وإيغور في الجولة الثانية أمام النصر، وركلة جزاء ثالثة في الجولة الثامنة أمام العين، وركلة جزاء أخرى في الجولة 11 سجلها ريان مينديز هدفاً في مرمى الوصل في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، وركلة أخرى في الجولة الـ14 سجل منها إيغور هدفاً في مرمى الظفرة في المباراة التي انتهت بفوز الشارقة 2-1 وركلة جزاء أيضاً في الجولة الـ16 أمام شباب الأهلي، وركلتان في الجولة الـ18 أمام الجزيرة.

واحتسبت للوحدة الذي يحل في المرتبة الثانية بعد الشارقة من حيث أكثر الفرق حصولاً على ركلات الجزاء، سبع ركلات، سجل منها ستاً، وأهدر واحدة، فقد احتسبت له ركلة واحدة في الجولة الثانية أمام دبا فيما كانت ركلة الجزاء الثانية في الجولة الرابعة وأهدرها لاعب الفريق مراد باتنا أمام بني ياس، والثالثة في الجولة الثامنة أمام شباب الأهلي، والرابعة في الجولة الـ10 والركلة الخامسة في الجولة 11 أمام عجمان، وركلتان في الجولة الـ14 أمام اتحاد كلباء.

وعلى صعيد العين الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري، فقد احتسبت له ركلتان، الأولى في الجولة الأولى أهدرها اللاعب ماركوس بيرغ أمام فريق الإمارات خلال المباراة التي انتهت بفوز العين 3-1، ضمن الجولة الأولى، والركلة الثانية سجل منها اللاعب كايو فرنانديز هدفاً في مرمى النصر في المباراة التي انتهت بفوز العين 3-صفر، ضمن مباريات الجولة الثالثة.

وبالنسبة إلى فريق الجزيرة صاحب المركز الرابع في ترتيب فرق الدوري، فقد بلغ عدد ركلات الجزاء المحتسبة له خمساً، منها ركلة في الجولة الـ10 أمام الوحدة، سجل منها اللاعب علي مبخوت هدفاً، وأخرى في الجولة الـ11 أمام فريق الإمارات، وثالثة في الجولة الـ12 أمام الظفرة وركلة جزاء أخرى في الجولة الـ15أمام الفجيرة وواحدة في الجولة الـ16 سجل منها علي مبخوت هدفاً في مرمى بني ياس، خلال المباراة التي انتهت بفوز بني ياس 2-1.

وبلغ عدد ركلات الجزاء المحتسبة لفريق شباب الأهلي أربع ركلات، منها ركلة في الجولة الأولى أمام الجزيرة، وأخرى في الجولة الثالثة أمام الشارقة أهدرها لاعب الفريق خايمي أيوفي، وأخرى في الجولة السابعة أمام الوصل وركلة في الجولة الـ10 أمام الظفرة.

واحتسبت لفريق بني ياس أربع ركلات جزاء، منها ركلة في الجولة الـ11 أمام اتحاد كلباء، أهدرها لاعب الفريق بيدرو كوندي، وركلتان في الجولة الـ12 أمام شباب الأهلي، وأخرى في الجولة الـ14 أمام الفجيرة.

وبلغ عدد ركلات الجزاء المحتسبة لفريق الظفرة، أربع ركلات، منها واحدة مهدرة من قبل لاعب الفريق أحمد علي، أمام فريق دبا في الجولة الرابعة وأخرى في الجولة الـ13 أمام عجمان مهدرة أيضاً من قبل لاعب الفريق رومولا، وأخرى في الجولة الـ16 أمام اتحاد كلباء، وأخيراً ركلة في الجولة الـ17 أمام دبا، مهدرة من قبل لاعب الفريق خالد باوز.

واحتسبت لمصلحة فريق عجمان صاحب المركز الثامن في الدوري برصيد 23 نقطة ركلة جزاء واحدة في الجولة الـ14، وسجل منها لاعب الفريق فاندر فييرا هدفاً في مرمى النصر، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

وبلغ عدد ركلات الجزاء المحتسبة لفريق اتحاد كلباء، أربع ركلات، منها ركلة في الجولة الثالثة وسجل منها اللاعب جوجاك هدفاً في مرمى الظفرة في المباراة التي انتهت بفوز اتحاد كلباء 2-صفر، وأخرى في الجولة التاسعة سجل منها جوجاك هدفاً في مرمى الشارقة، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، وأخرى في الجولة الـ15 سجل منها جوجاك هدفاً في مرمى فريق الإمارات خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، وركلة رابعة أهدرها اللاعب جوجاك في الجولة الـ18 أمام شباب الأهلي.

واحتسبت لمصلحة الوصل خمس ركلات جزاء، منها ركلة في الجولة الخامسة وسجل منها اللاعب كايو هدفاً في مرمى الظفرة، خلال المباراة التي انتهت بفوز الظفرة 2-1، وأخرى في الجولة السابعة وسجل منها اللاعب كايو هدفاً في مرمى شباب الأهلي خلال المباراة التي انتهت بفوز شباب الأهلي 3-2، وركلة أخرى في الجولة الـ14 وأهدرها اللاعب فابيو ليما خلال مباراة الفريق مع دبا، التي انتهت بفوز الوصل 2-1، وأخرى في الجولة الـ15 وسجل منها كايو هدفاً في مرمى بني ياس، خلال المباراة التي انتهت بفوز بني ياس 2-1، وركلة أخرى في الجولة الـ17 وسجل منها ليما هدفاً في مرمى فريق الإمارات خلال المباراة التي انتهت بفوز الوصل 2-1.

ونال النصر، أربع ركلات جزاء، منها ركلة في الجولة الثانية أمام الشارقة، وركلة أخرى في الجولة الثالثة أمام العين اهدرها اللاعب الفارو نيغيردو وركلة ثالثة في الجولة الثامنة أمام فريق الإمارات سجل منها نيغيردو هدفاً، والركلة الرابعة كانت خلال مباراته أمام العين.

وحصل فريق الفجيرة على ركلتين، الركلة الأولى كانت خلال مباراته أمام الجزيرة سجل منها لاعب الفريق محمد بن يطو هدفاً لفريقه ضمن الجولة الثانية في المباراة التي انتهت بفوز الجزيرة 3-2، والركلة الثانية مهدرة من قبل اللاعب فيرناندو أمام الشارقة، التي انتهت بفوز الشارقة 3-صفر، ضمن الجولة الرابعة.

ونال فريق الإمارات، خمس ركلات جزاء، الركلة الأولى كانت في الجولة الثانية أمام اتحاد كلباء، وأهدرها بيرني اساي، والركلة الثانية كانت أمام دبا في الجولة الثالثة، والركلة الثالثة كانت أمام فريق الوحدة ضمن الجولة الخامسة، والرابعة كانت أمام بني ياس في الجولة السادسة، والخامسة أمام شباب الأهلي ضمن الجولة التاسعة.

ونال فريق دبا، الذي يحتل المركز الأخير في ترتيب فرق الدوري، أربع ركلات جزاء، منها ركلتان في الجولة الـ10 أمام الشارقة، أما الركلة الثالثة فقد كانت في الجولة الـ17 أمام الظفرة، والركلة الرابعة كانت أمام النصر في الجولة الـ18 وسجل منها اللاعب ديوغو اكوستا هدفاً لفريقه.