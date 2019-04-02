كايو: سنعيد «العميد» إلى الانتصارات

المصدر: محمد أبوإسماعيل ــ دبي

أكد مدرب النصر، البرازيلي كايو هيرناندز، العائد من جديد لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم، أنه يعرف «العميد» ولاعبوه جيداً أكثر من الفترة الأولى التي تولى فيها القيادة، عقب إقالة المدرب الصربي يوفانوفيتش، مشيراً إلى أنه سيقوم ببعض التغييرات من أجل إعادة الفريق إلى طريقه الصحيح، خصوصاً على الجانب الدفاعي، بعد أن استقبلت شباك النصر 12 هدفاً في المباريات الأخيرة، وهو أمر غير جيد، على حد تعبيره.

وقال كايو خلال المؤتمر الصحافي، أمس، الخاص بديربي الوصل في الجولة 19 من دوري الخليج العربي، المقرر غداً، على استاد آل مكتوم: «نحتاج إلى العمل كثيراً، فالظروف أصعب من الفترة الأولى بالتأكيد، ولكنْ لاعبو النصر قادرون على العودة من جديد. لم أفكر في توقيع عقد عامين أو الاستمرار فترة كبيرة. أخوض كل مباراة على حدة، وأعلم أن الفريق يحتاج إلى الدعم والعودة إلى الطريق الصحيح، وهذا هو الأهم».