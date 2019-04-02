«الشارقة لرياضة المرأة» تنظم مخيم الربيع للأطفال

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنظم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، «مخيم الربيع الرياضي»، الذي انطلق في 31 مارس الماضي، ويستمر حتى 11 الجاري، ويستهدف الأطفال من عمر 5 إلى 15 عاماً، لإتاحة الفرصة أمامهم لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية بطريقة ممتعة وشيقة خلال العطلة المدرسية.

وتوفّر مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، مجموعة متنوّعة من الفعاليات الترفيهية والفنية والتعليمية، إضافة إلى الأنشطة والألعاب الرياضية، منها كرة الطائرة، وكرة القدم، وكرة السلة، والكاراتيه، والرماية، والقوس والسهم، والجمباز واليوغا والزومبا، التي تُقام تحت إشراف مدربين معتمدين وذي خبرة وحرفية عالية.