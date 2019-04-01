الجزيرة بطل دورة كأس زايد الدولية

المصدر: إبراهيم الديـب ــ أبوظبـي

فاز فريق الجزيرة بدورة كأس زايد الدولية للناشئين تحت 16 سنة لكرة القدم، بعد أن حقق فوزه الرابع على التوالي بتغلبه على الوحدة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أول من أمس ضمن مباريات الجولة الرابعة للدورة، تقدم الجزيرة أولا من ضربة جزاء عن طريق مشعل جمال في الدقيقة 10، وتمكن الوحدة من إدراك التعادل في الدقيقة 54 عن طريق عوض محمد عوض، ثم عاد الجزيرة وسجل هدف الفوز عن طريق البديل هزاع سبيت خاطر في الدقيقة 73، وحصل لاعب الوحدة هزاع مبارك المنصوري على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ومع انتهاء مباريات الجولة الرابعة حسم الجزيرة البطولة بتصدره جدول الترتيب برصيد 12 نقطة بعض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة والمقرر إقامتها اليوم، ومتقدماً بفارق خمس نقاط كاملة عن رينجرز الأسكتلندي وبارتيزان الصربي في المركزين الثاني والثالث برصيد سبع نقاط لكل منهما، فيما يأتي چلينا السلوڤاكي في المركز الرابع برصيد أربع نقاط، وفي المركز الخامس الوحدة برصيد ثلاث نقاط، فيما يقبع العين في المركز السادس والأخير برصيد نقطة واحدة.

جدير بالذكر أن الجزيرة صاحب لقب نسخة العام الماضي من دورة كأس زايد الدولية للناشئين تحت 15 سنة.