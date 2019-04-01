حميد يوسف: الوصل يعاني عدم تفرغ 9 لاعبين

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد مدير فريق الوصل، حميد يوسف، أن فريقه عانى كثيراً مشكلة عدم تفرغ لاعبيه هذا الموسم، ما أسهم في إجهاد وإصابة عدد كبير من لاعبيه، مشيراً إلى أن الوضع تغير عن المواسم السابقة الذي كان فيه لاعبو الوصل متفرغين. وقال يوسف، في تصريحات صحافية: «نعاني من بداية شهر أغسطس عدم تفرغ تسعة لاعبين يذهبون إلى عملهم في السادسة والنصف صباحاً، قبل أن ينتظموا في التدريب المسائي، ففي السابق كان الوضع مختلفاً، والأمور أفضل، والآن تغير أسلوب حياة اللاعبين، ولا نستطيع أن نطلب منهم ترك العمل، والحال واحد في كل أندية دبي، ونطالب بالعودة إلى التفرغ، حتى وإن كان من دون راتب، حتى يضمن اللاعب فرصته في عمله». من جانبه، أكد مدرب الوصل، الروماني ريجيكامب، عقب فوز فريقه على الظفرة، أول من أمس، في الجولة 18 من دوري الخليج العربي، أن فريقه نال ثلاث نقاط مهمة، لافتاً أن «الإمبراطور» قدم شوطاً أول مميزاً، وفي الشوط الثاني خفت الأداء قليلاً. وأضاف: «كان من المفترض أن نسجل الهدف الثالث بأريحية، وفي المجمل قدمنا مباراة جيدة، وسعادتي كبيرة برغبة اللاعبين في التسجيل وتحقيق الانتصار». وقال: «كان بالإمكان تسجيل هدف ثالث، وتحدثت مع اللاعبين في جلسة الاستراحة بين الشوطين عن أهمية تسجيله، وقلّص الظفرة الفارق، لأن القاعدة في كرة القدم قول: إن من لم تسجل فسيتم التسجيل في مرماك».