النصر يقيل بينات.. وكايو البديل

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قرر مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي النصر إقالة المدرب الإسباني، بينات سان خوسيه، بعد الخسارة من فريق دبا الفجيرة 1-2، في الجولة 18 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وسجل النصر مع بينات سلسلة نتائج سلبية غير مسبوقة في البطولة، إذ خاض المدرب الإسباني مع العميد ثماني مباريات خسر في ست وتعادل في اثنتين، وخرج الفريق بقيادته من ثلاث بطولات هي: كأس رئيس الدولة، كأس الخليج العربي، والملحق الآسيوي لدوري أبطال آسيا. وقرر المجلس تعيين مدير أكاديمية الكرة بالنادي، البرازيلي كايو، مدرباً للفريق والعودة مجدداً إلى قيادة الفريق حتى نهاية الموسم، وخوض المباريات الثماني المتبقية في محاولة لانتشال الفريق من خطر الهبوط، لاسيما أنه يحتل المركز الـ11 برصيد 17 نقطة، ويبتعد خمس نقاط فقط من مركز الهبوط. وتولى كايو قيادة العميد فترة مؤقتة منتصف الموسم، ونجح فيها بعدما قاد الفريق للوصول إلى قبل نهائي كأس رئيس الدولة ونصف نهائي كأس الخليج العربي، لكن الشركة قررت التعاقد مع مدرب آخر.