قرداحي: عشت تجربة فريدة بحضور كأس دبي العالمي

المصدر: جوني جبور - دبي

قال الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، إن تجربة حضوره أمسية كأس دبي العالمي للمرة الأولى جاءت أكثر من رائعة، وأبدى سعادته بالتواجد في أغلى سباق في العالم، مؤكداً أن دبي تثبت مجدداً تفردها على الساحة العالمية.

وأضاف قرداحي لـ«الإمارات اليوم»، أن «الحصول على فرصة التعرف عن كثب إلى فندق ومضمار ميدان، وحضور أمسية السباق قدما لي تجربة جديدة عن مدى التفرد التي تقدمه دبي دائماً على المستوى العالمي ليس على صعيد المعالم الحضارية والمشاريع العملاقة ودورها الريادي في شتى المجالات فحسب، بل في تفردها أيضاً في تنظيم واستضافة أقوى سباقات الخيل».

وأضاف: «سعادتي كبيرة بأن تحفل تجربتي الأولى في متابعة السباق، بفوز الجواد (ثندر سنو) في إهداء الإمارات إنجازاً غير مسبوق بالفوز مرة ثانية في أقوى أشواط السباقات الرملية على العالم، ليسلط هذا الإنجاز الضوء على الرؤية الثاقبة والدعم غير المحدود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لكل المناحي، التي كانت من سبيلها جعل دبي أيقونة متفردة على العالم».

وتابع: «نفخر في عالمنا العربي بوجود هذه الأيقونة على صعيد سباقات الخيل والتي نجحت في حجز مكان لها على الساحة العالمية كأغنى وأشهر السباقات، في أمسية تحتضن فيها دبي مجدداً العالم؛ ضيوفاً رسميين وملاك خيل».

واختتم: «لن أتردد في العودة مجدداً لمتابعة كأس دبي العالمي لما اكتسبته من تجربة جديدة عن مدى الشعبية الكبيرة التي تحظى بها هذه الأمسية، ليس على المستوى المحلي فحسب، بل من كل دول العالم».