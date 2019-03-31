تين كات: لا تسألوني مرة ثانية عن باتنا

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أكد المدير الفني لفريق الوحدة، الهولندي هينك تين كات، أنه ليس مسؤولاً عن الوضع الحالي لمحترف الفريق المغربي مراد باتنا، الذي لم يقيد في قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى تجميده محلياً، مؤكداً أن إدارة النادي هي المسؤولة عن حالة اللاعب، وهي صاحبة القرار في شأنه.

وطالب تين كات بعدم سؤاله مرة ثانية عن اللاعب وموقفه من الاستمرار أو الرحيل عن الفريق بصفة نهائية بعد نهاية الموسم الجاري.

وقال تين كات في المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد مباراة فريقه أمام الإمارات أول من أمس، في الجولة 18 لدوري الخليج العربي، والتي انتهت بفوز العنابي بثنائية تيغالي «هل سألتم إدارة النادي عن موقف اللاعب قبل أن تسألوني، أنا هنا فقط لتدريب الفريق وليس للتعليق على أمور تخص إدارة النادي، وبالنسبة لي فأنا أركز فقط على اللاعبين الموجودين معي ومنح الفرص لمن يجتهد منهم في التدريبات».