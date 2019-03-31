دبا الفجيرة يتذوق «النصر» بعد 13 مباراة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

حقق دبا الفجيرة ثاني انتصاراته في الموسم الجاري لدوري الخليج العربي، بعد أن فاز على ضيفه النصر بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما أمس، ليستعيد الانتصارات بعد 13 مباراة متتالية في الدوري لم يتذوق فيها طعم الفوز، ورفع رصيده إلى النقطة الثامنة، وتجمد رصيد النصر عند النقطة 17، ولجأ حكم المباراة يعقوب الحمادي الى تقنية الفيديو (الفار) في سبع مناسبات.

ونجح دبا الفجيرة من تسجيل الهدف الأول عن طريق الأردني ياسين البخيت (33)، بعد أن تسلم كرة عرضية وصلته من البرازيلي دياغو سيلفا امام الياردات الست سددها قوية على يسار حارس النصر شامبيه.

وتعرض البخيت لعرقلة داخل منطقة الجزاء ليحصل فريقه على ضربة جزاء، بعد لجوء الحكم الى (الفار) تصدى لها البرازيلي دياغو سيلفا وسددها على يمين الحارس شامبيه مسجلاً الهدف الثاني (44).

ولجأ حكم المباراة يعقوب الحمادي الى (الفار) ليحتسب هدفاً لصالح النصر، بعد تسديدة للاعب سيرجيو دوترا في الدقيقة (45+2).

وكاد النصر أن يتعادل بعد تسديدة صاروخية لعبها محمود خميس من ضربة حرة مباشرة أبعدها حارس النواخذة (48)، وأضاع جوان العمري فرصة التعديل من كرة رأسية سددها الى الخارج (51)، وسجل سالم صالح هدفاً ألغته (الفار).

وأضاع الإيطالي نيغريدو فرصة التعديل عندما سدد إلى الخارج، وهو بمواجهة المرمى (87)، لتنتهي المباراة بفوز دبا 2-1.