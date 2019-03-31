العين يواصل مطاردة الشارقة بثنائية في شباك "الذئاب"

المصدر: معاذ كمبال – العين

عاد فريق العين لطريق الانتصارات في دوري الخليج العربي لكرة القدم وحقق فوزاً مهماً وصعباً على حساب الفجيرة بهدفين مقابل وأحد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة 18.

وأبقى "الزعيم" على حظوظه في المنافسة على اللقب بعد أن رفع رصيده للنقطة 38 معيداً فارق النقاط بينه وبين الشارقة المتصدر إلى 8 نقاط بينما تجمدت نقاط "الذئاب" عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

وأستغل أصحاب الأرض سيطرتهم على مجريات اللقاء على أفضل ما يكون وسجلوا هدف التقدم في الدقيقة 14 بواسطة الدولي الياباني توكاسا شيوتاني بتسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء.

وألغى حكم المباراة عمر محمد آل علي هدفاً في الدقيقة 40 بداعي التسلل كان قد سجله فريق العين بواسطة مهاجمه جمال معروف بعد أن استخدم الحكم تقنية الإعادة التلفزيونية لأكثر من ثلاث دقائق قبل أن يتخذ قراره.

وعزز البرتغالي روبن روبيرو تقدم "الزعيم" بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 59 بطريقة رائعة استخدم خلالها مهارته في مراوغة خط الدفاع قبل أن يسدد كرة قوية فشلت معها محاولات الحارس عبدالله التميمي في التصدي لها.

وعاد الفجيرة لأجواء اللقاء في الدقائق الأخيرة حينما سجل البديل إبراهيم سعيد هدف تقليص الفارق بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 77 لكن ذلك لم يكن كافياً ليجنبهم الخسارة.