«النواخذة» يبحثون عن «النصر» في الفجيرة

المصدر: أحمد طارق - دبي

يلتقي دبا الفجيرة مع النصر عند الساعة السادسة إلا ربعاً من مساء اليوم على استاد الفجيرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 18 لدوري الخليج العربي في مباراة يتطلع من خلالها «النواخذة» إلى التمسك بأمل البقاء رغم صعوبة موقفه، فيما يرغب «العميد» في تقديم مباراة تليق باسمه ومكانته الفنية المعروفة، خصوصاً بعد المستوى الفني المميز الذي قدمه أخيراً في المباراة الودية التي لعبها أمام أرسنال الإنجليزي، وخسرها (2-3)، بطموح تحقيق الفوز الذي غاب منذ خمس جولات.

ولم يتذوق النصر طعم الفوز منذ انتصاره على الفجيرة بهدفين نظيفين في الجولة 12 ليتعرض بعدها لثلاث خسائر أمام الجزيرة والعين والشارقة، مقابل تعادلين مع عجمان واتحاد كلباء.

ويتطلع مدرب العميد الإسباني بينات سان خوسيه، إلى تحقيق انتصاره الأول مع النصر في بطولة دوري الخليج العربي.

ويبلغ رصيد النصر 17 نقطة في المركز الـ11، بينما رصيد دبا الفجيرة خمس نقاط في المركز الأخير.

وعلى الرغم من موقف دبا الفجيرة الصعب في ترتيب فرق البطولة إلا أن الفريق لم يرمِ المنديل، ولايزال يرى أن الفرصة موجودة ما دامت هناك نقاط عدة في البطولة بالتزامن مع امتلاكه لاعبين مؤثرين مثل المغربي إدريس فتوحي والأردني ياسين البخيت.

يذكر أن النصر فاز بهدف نظيف في الدور الأول من البطولة.

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