غاريدو يطالب لاعبي العين بهدية عيد ميلاده الـ 50

المصدر: معاذ كمبال - العين

طالب مدرب فريق العين، الإسباني خوان كارلوس غاريدو، لاعبي «الزعيم» منحه هدية عيد ميلاده الـ50، الذي يصادف اليوم، في خطوة من أجل حثهم على تحقيق الفوز في المباراة المهمة غداً أمام الفجيرة، ضمن الجولة الـ18 لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

ووصف غاريدو في المؤتمر الصحافي مباراة الفجيرة بالصعبة، مؤكداً في الوقت نفسه أنها ستكون مفتاحهم للفوز في جميع المباريات المقبلة في دوري الخليج العربي. وأكد المدرب الإسباني تمسكه بحظوظهم في تحقيق لقب الدوري، رغم فارق النقاط الثماني مع الشارقة المتصدر، وقال: نريد الفوز في جميع الجولات القادمة بداية من لقاء الفجيرة، كل المباريات مهمة، ولاعبي الفريق يعرفون الموقف وما نحتاجه في الفترة الحالية.

ويفقد العين في المواجهة خدمات لاعب المحور أحمد برمان، بسبب الإصابة، فيما يغيب المدافع مهند العنزي بداعي الإيقاف. ولَم يخف غاريدو أمنياته في تعثر فريق الشارقة في مباراة الجزيرة اليوم، وقال: «الشارقة يتصدر، ومن مصلحتنا بكل تأكيد أن يخسر حتى نستطيع العودة إلى المنافسة».

وأشار مدرب فريق العين إلى أنه استغلّ فترة التوقف الدولي في الوقوف على مستويات جميع اللاعبين، والاستعانة ببعض اللاعبين الشباب من فريق الأكاديمية، وقال: عملنا فترة أسبوعين بشكل جيد في التدريبات، بعد مباراتنا أمام الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا، وتدربنا بشكل جيد خلال هذه الفترة، وحالياً الجميع متحمس لخوض مباراة رسمية.