كلباء في مهمة تأمين البقاء أمام شباب الأهلي

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يحلّ، اليوم، فريق شباب الأهلي، ضيفاً ثقيلاً على فريق كلباء الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء، ضمن الجولة الـ18 لدوري الخليج العربي. ويدخل «فرسان دبي» المواجهة بطموح كبير وبمعنويات عالية، بعد تتويجه قبل أسبوع بكأس الخليج العربي. ويأمل شباب الأهلي الرابع، في بلوغ النقطة 35، والحفاظ على مسافة قريبة من الصدارة، رغم الفارق الكبير بينه وبين الشارقة المتصدر بـ43 نقطة.

في المقابل تعتبر المباراة بالغة الأهمية بالنسبة إلى كلباء في المركز التاسع وبـ20 نقطة، حيث يسعى بقوة لدخول المنطقة الدافئة وضمان البقاء، والابتعاد عن خطر القاع، حيث يبلغ رصيده حالياً 20 نقطة.

ويأمل شباب الأهلي أن يقدم له الشارقة خدمة كبيرة بعرقلة الجزيرة، حتى يصعد إلى المركز الثالث، ويحافظ على فرصته في ضمان المشاركة في النسخة المقبلة لأبطال آسيا، بينما يتطلع كلباء إلى تحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير من أجل الاقتراب من تحقيق الإنجاز التاريخي الأول بالبقاء في دوري الخليج العربي لموسم آخر على التوالي.

واستغلّ كلباء فترة التوقف الطويلة أخيراً، وأقام معسكراً تدريبياً في دبي، خاض خلاله مباراتين، فاز على الفيحاء السعودي (2-1)، وخسر أمام الرفاع البحريني (2-صفر). ويتمتع لاعبوه بجاهزية كبيرة، خصوصاً بعد استدعاء منصور عباس البلوشي للمرة الأولى إلى صفوف المنتخب الوطني الأول، فضلاً عن أن نجمه المجري جوجاك، منتش من فوز مهم مع منتخب بلاده في تصفيات كأس أمم أوروبا على وصيف بطل العالم، المنتخب الكرواتي بهدفين لهدف، حيث صنع هدفاً في هذه المباراة.

بدوره أكد مدرب كلباء الإيطالي فيفياني في المؤتمر الصحافي أنه أعد فريقه بشكل سيمكنه من تحقيق الفوز، مشدداً على ضرورة حسم هذه المباراة لمصلحته لتحقيق البقاء. يذكر أن لقاء الجولة السابقة، شهد فوز شباب الأهلي على العين، وتعادل كلباء مع النصر بهدف لمثله.

في المقابل التقى كلباء وشباب الأهلي هذا الموسم في ثلاث مباريات من قبل، فاز شباب الأهلي (2-1) في ذهاب الدوري، وكرر انتصاره (3-صفر) في دور الـ16 بكأس رئيس الدولة، بينما تعادلا في كأس الخليج العربي دون أهداف.

سعود عبدالرزاق: لا مجال للتهاون

قال لاعب شباب الأهلي، سعود عبدالرزاق إنه لا مجال لـ«فرسان دبي» للتهاون أمام اتحاد كلباء، مشدداً على صعوبة المباراة، وأهمية الفوز. وأوضح في مؤتمر صحافي أن شباب الأهلي يخوض المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز بلقب كأس الخليج العربي، لافتاً إلى أن فرصة الفريق في المنافسة على لقب الدوري قائمة حسابياً، لكن تركيزهم أكثر على تحسين مركزهم في الترتيب.

الغيابات

شباب الأهلي:

سالمين خميس

وعبدالعزيز صنقور.