الوحدة يخشى «عناد» الصقور

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يأمل فريق الوحدة مواصلة انتصاراته في دوري الخليج العربي، لاحتلال مركز يؤهله للمشاركة في أبطال آسيا في الموسم المقبل، عندما يستضيف فريق الإمارات في السادسة إلا ربعاً، مساء اليوم، على استاد آل نهيان في الجولة الـ18، لكنه مطالب بالحذر من عناد الصقور الذي يقاتل لتحقيق البقاء.

ويحتل الوحدة المركز الخامس بـ27 نقطة، وليس أمامه سوى الفوز للتقدم خطوة للأمام، واقتحام المربع الذهبي، خصوصاً أن الموسم يقترب من نهايته.

وبعد الخروج من المنافسات المحلية، واقتصار الأمر على أبطال آسيا، ستكون بطاقة آسيا للموسم المقبل أمراً مهماً للفريق في الدوري، وهو ما شدد عليه مدربه الهولندي تين كات، في المؤتمر الصحافي أول من أمس، عندما أكد أن الفريق مطالب بالتركيز على الدوري، وسيلقى صعوبة في مواجهة الإمارات الذي سيقاتل من أجل البقاء.

وتتواصل معاناة الفريق من الغيابات، حيث يفتقد البرازيلي ليوناردو الموقوف، كما لم يشارك لاعبو الأولمبي الستة سوى في حصة تدريبية واحدة قبل المباراة.

عبدالله موسى: استفدنا من التوقف

قال لاعب الإمارات عبدالله موسى إن لقاء الوحدة محطة مهمة للفريق في مرحلة البحث عن النتائج الإيجابية التي تمنحهم فرصة تحسين مركزهم في الدوري، إثر التطور اللافت في المستوى الفني بالمباريات الماضية، لكنه لم يقترن بالنتائج المنشودة. وأكد أن فترة التوقف كانت جيدة، ومنحتهم فرصة الإعداد من خلال البرنامج المقرر من المدرب.