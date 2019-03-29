غرافيك.. %660 نسبة زيادة جوائز كأس دبي العالمي للخيول في 24 عاماً

المصدر: جوني جبور ــ دبي

يحتفل كأس دبي العالمي غداًٍ السبت بانطلاقة نسخته الـ 24 البالغ إجمالي جوائز أشواطها التسعة 35 مليون دولار، في نسخة تعد الأضخم بتاريخ الكأس الذي يعود تاريخ انطلاقة نسخته الأولى إلى العام 1996، لتعزز النسخة الحالية المكانة والسمعة التي تحظى بها أمسية الكأس على صعيد سباقات الخيل حول العالم، خصوصاً أن المسيرة الحافلة بالنجاحات والتي فرضتها المنافسة المستمرة لأقوى وأعلى الجياد رفعة على الساحة الدولية، كان لابد لها أن تترافق في زيادة مستمرة لإجمالي الجوائز المالية للأمسية، لتسجل نسبة ارتفاع على مدار الأعوام الـ 24 بلغت 660%.

فمنذ انتصار أسطورة السباقات الأميركية الجواد «سيغار» بلقب النسخة الأولى عام 1996 في أمسية سباق اقتصر حينها إجمالي الجوائز المالية على 4 ملايين دولار، حرص كبار ملاك الخيل العالمي بصورة سنوية على القدوم إلى دبي والمنافسة في ألقاب أشواط أمسية الكأس، في ظل جوائز سخية تمنحها تلك الأشواط، والتي بلغ إجمالي جوائزها على مدار 24 عاماً نحو 487.2 مليون دولار، من ضمنها 91.9 مليون دولار حازت عليها الخيول المتوجة بالشوط الرئيس «كأس دبي العالمي الذي بات يحظى في نسخة العام الجاري بإجمالي جوائز يبلغ 12 مليون دولار، بزيادة قدرها مليوني دولار عن نسخة 2018.

وبالصورة ذاتها، انعكست زيادة إجمالي الجوائز، على ارتفاع جائزة الفائز بلقب الشوط الرئيس «كأس دبي العالمي» بنسبة ارتفاع سجلت على مدار 24 عاماً نحو 218%، خصوصاً أن البطل «سيغار» المتوج في نسخة عام 1996 حصل ملاكه على جائزة 2.4 مليون دولار، قبل أن تتصاعد قيمة جائزة المركز الأول تدريجياً لتسجل في سباق غدٍ السبت 7.2 ملايين دولار سيحصل عليها ملاك الجواد الذي يحقق المركز الأول ويحصد اللقب.

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