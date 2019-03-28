غاريدو يطالب لاعبي العين بمنحه هدية يوم ميلاده الـ50

المصدر: معاذ كمبال - العين

طالب مدرب فريق العين، الإسباني خوان كارلوس غاريدو من لاعبي "الزعيم" منحه هدية يوم ميلاده، الذي يصادف يوم غد، في خطوة من أجل حثهم على تحقيق الفوز في المباراة المهمة التي تنتظرهم يوم السبت ضمن الجولة الثامنة عشر لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وقال غاريدو في المؤتمر الصحافي اليوم إنه ينتظر من لاعبيه تقديم هدية له بمناسبة يوم ميلاده الـ50 بالفوز في مباراة الفجيرة التي وصفها بالصعبة مؤكداً في الوقت نفسه إنها ستكون مفتاحهم للفوز في جميع المباريات القادمة في دوري الخليج العربي.

وأكد المدرب الإسباني تمسكه بحظوظهم في تحقيق لقب الدوري رغم فارق النقاط الثماني بينهم وبين الشارقة المتصدر، وقال: "نريد الفوز في جميع الجولات القادمة ببداية من لقاء الفجيرة، كل المباريات مهمة بالنسبة لنا، لاعبي الفريق يعرفون الموقف وما نحتاجه في الفترة الحالية".

وسيفقد فريق العين في مواجهة يوم السبت خدمات لاعب المحور أحمد برمان بسبب الاصابة فيما يغيب المدافع مهند العنزي بداعي الإيقاف.

ولَم يخفي غاريدو أمنياته في تعثر فريق الشارقة في المباراة التي تجمعه مساء الغد بفرق الجزيرة، وقال: "الشارقة يتصدر الدوري ومن مصلحتنا بكل تأكيد الخسارة حتى نستطيع العودة للمنافسة، نحن يجي أن نركز على الوضع الذي يتعلق بنا وهو الفوز في كل المباريات القادمة".

وأشار مدرب فريق العين أنه استغل فترة التوقف الدولي في الوقوف على مستويات جميع اللاعبين والاستعانة ببعض اللاعبين الشباب من فريق الأكاديمية، وقال: "عملنا فترة أسبوعين بشكل جيد في التدريبات بعد مباراتنا أمام الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا وتدرينا بشكل جيد خلال هذه الفترة وحالياً الجميع متحمس لخوض مباراة رسمية".