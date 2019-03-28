جوريتش: لا أمانع تجديد عقدي مع بني ياس

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

قال المدير الفني لفريق الكرة بنادي بني ياس الكرواتي كرونوسلاف جوريتش إنه لا يمانع تجديد تعاقده مع الفريق والاستمرار في تدريبه عاما آخر.

وقال جوريتش في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الأربعاء قبل مباراة فريقه مع عجمان غدا الجمعة في الجولة 18 لبطولة دوري الخليج العربي " أنتظر الاجتماع مع إدارة شركة كرة القدم، لمناقشة مسألة تجديد العقد، وإذا أبدت إدارة النادي رغبة في ذلك سنتفق على كل التفاصيل خلال هذا الاجتماع الذي من المتوقع أن يكون بعد نهاية الموسم الحالي، مؤكدا أنه يسعى لأن يكون بني ياس أحد القوى الكبرى في كرة القدم الإماراتية مستقبلا .

وفنيا عن مباراة عجمان قال جوريتش " نحترم فريق عجمان، فهو من الفرق المميزة، ويملك مزيجا متجانسا من اللاعبين المواطنين والأجانب، وأتوقع مباراة صعبة في ظل رغبة الفريقين في تحقيق الفوز.

وأضاف " نسعى لتحقيق الفوز في كل المباريات من أجل تحسين ترتيبنا وإنهاء المسابقة في مركز متقدم ، وواثقون في قدرة اللاعبين على تحقيق هذا الطموح .