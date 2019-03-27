فيفياني: اتحاد كلباء استعد للفوز على شباب الاهلي جيدا

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أكد مدرب الفريق الاول لنادي اتحاد كلباء الايطالي فيفياني بانه سيلعب امام فريق ممتاز في المباراة التي ستجمعه مع شباب الاهلي ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي، مساء بعد غد الجمعة.

وقال فيفياني، في المؤتمر الصحفي الذي انعقد مساء اليوم بقاعة المؤتمرات بنادي اتحاد كلباء: استعدينا لهذه المباراة بشكل جيد، وندرك اننا سنلعب امام فريق قوي قادم من ثلاثة انتصارات مؤخرا، وقد شاهدت لهم عدة مباريات سابقة، وهو ليس بالخصم السهل، لكننا جاهزون لهذه المباراة بالرغم من الغيابات المؤثرة في صفوف الفريق لكل من الفرنسي جيوفاني وحسن يوسف، لذلك علينا ان نستمر بالعمل بشكل جيد لكي نقدم مباراة جيدة. وتابع: خضنا عدة مباريات ودية خلال فترة التوقف، في هذه المباراة وفي جميع المباريات المقبلة، وعلينا التركيز بحصد النقاط، وسنحتاج لبعض الوقت لكي يعود الفريق للفورمة التي سبقت التوقف الحالي، ولدينا اكثر من ورقة رابحة واللاعبين بافضل صورة معنوية ولاتوجد اي ضغوطات على اللاعبين، مؤكدا انه يطمح لتحقيق افضل نتيجة في المباراة وان طموحه ليس له حدود، وان كل تركيزه ينصب على الفوز على شباب الاهلي، مبديا سعادته لعودة اللاعبين الدوليين المجري جوجاك ولاعبي المنتخب الوطني منصور عباس و مايد راشد للتدريبات مع الفريق متمنيا ان يكون الفريق في افضل صوره.