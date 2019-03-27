غريزمان: مللت من شائعات انتقالي إلى برشلونة

المصدر: حميد نعمان - دبي

سخر نجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم، ولاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، أنطوان غريزمان، من ما قال إنها «شائعات تلاحقه باستمرار حول ملف انتقاله إلى برشلونة»، مشيراً إلى أنه لا يلقي بالاً لهذا الأمر. وأكد غريزمان في تصريحات صحافية، عقب فوز منتخب فرنسا على أيسلندا في تصفيات كأس أمم أوروبا، أول من أمس: «اعتدت على مثل هذا النوع من الأخبار والشائعات التي تظهر بين الفينة والأخرى، لكنني مللتها، لأنها أخبار عارية عن الصحة، وتتكرر في كل مرة».

وكشف غريزمان أنه مرتبط بفريقه أتلتيكو، ولا يفكر في أي شيء آخر في الوقت الراهن سوى تقديم كل ما عنده لإنهاء الموسم في وضع جيد بالدوري الإسباني، بعد الخروج من كل المسابقات الأخرى، بما فيها «الليغا» التي تضاءلت فرص أتلتيكو فيها، بعد توسع الفارق مع المتصدر برشلونة.

في جانب آخر، كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن الكاتالوني أخرج نهائياً غريزمان من حسابات التعاقد معه في الصيف المقبل، قائلة إن مسؤولي برشلونة لم ينسوا بعد كيف أدار غريزمان ظهره لهم في الصيف الماضي، حين تم تجهيز كل شيء للتعاقد معه، ورفض في اللحظات الأخيرة.

وكانت وسائل إعلام إسبانية نوهت إلى أن الشرط الجزائي لعقد غريزمان مع أتلتيكو سينخفض من 200 إلى 120 مليون يورو الصيف المقبل، وأن ذلك قد يجعل انتقاله متوقعاً لبرشلونة، لكن الأخير أكد أنه غير مرحب به.

مسؤولو نادي برشلونة لم ينسوا الصفعة التي وجهها إليهم غريزمان صيف 2018، حين رفض التوقيع للكاتالوني، رغم تجهيز كل شيء.