الأبيض يواجه سورية في آخر مهمة للمدرب سليم عبدالرحمن

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم نظيره السوري، الساعة 5.45 من مساء اليوم، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في مباراة ودية، ضمن الاستعداد لتصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، التي تنطلق خلال شهر سبتمبر المقبل.

وفاز الأبيض على نظيره السعودي، في المباراة الودية الأولى، الخميس الماضي، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة بهدفين مقابل هدف.

ويقود المباراة المدير الفني المؤقت، سليم عبدالرحمن، وهي الأخيرة له قبل تسليم المهمة إلى المدير الفني الجديد، الهولندي بيرت فان مارفيك، الذي سيتابع مباراة اليوم.

وتضم قائمة المنتخب: خالد عيسى وفهد الضنحاني وعادل الحوسني ومحمد خلفان علي وسالم صالح وحبيب الفردان ومبارك سعيد وعلي مبخوت وأحمد برمان وبندر الأحبابي وخلفان مبارك وحسن المحرمي وشاهين عبدالرحمن وريان يسلم وسالم راشد والحسن صالح وعبدالله غانم وعبدالله النقبي وسيف راشد ومحمد إبراهيم ومنصور البلوشي وسهيل النوبي وسهيل المنصوري.

ومن المنتظر أن يعود لاعبو الفريق إلى أنديتهم بعد مباراة اليوم، استعداداً لاستئناف دوري الخليج العربي بالجولة الثامنة عشرة، الجمعة والسبت المقبلين. في المقابل.. يخوض المنتخب السوري المباراة بغياب نجميه عمر خريبين، لاعب نادي بيراميدز المصري لظروف خاصة، وعمر السومة لاعب الأهلي السعودي.

واستعد الفريق للمباراة بتدريب خفيف، أداه أمس بعد وصوله إلى أبوظبي في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، تحت قيادة المدير الفني فجر إبراهيم.