إيقاف ليوناردو مباراتين وتغريمه 39 ألف درهم

المصدر: منصور السندي - دبي

قرّرت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها، أمس، بمقر الاتحاد في دبي برئاسة المستشار سعيد الحوطي، تغريم لاعب نادي الوحدة، البرازيلي ليوناردو دي سوزي، 39 ألف درهم وإيقافه مباراتين رسميتين، لقيامه بدفع حكم مباراة الوحدة مع شباب الأهلي في نهائي كأس الخليج العربي والتلفّظ عليه بألفاظ غير لائقة.

وأكّد عضو اللجنة المتحدث الرسمي المستشار حمدان الزيودي أن لجنة الانضباط قررت أيضاً منع كل من مشرف فريق الحمرية حميد الشامسي، ومدرب حراس المرمى بالفريق يوسف المنصوري، عن مرافقة الفريق في أربع مباريات، وتغريم كل منهما 8000 درهم، بسبب دخولهما الملعب ومحاولة الاعتداء على الحكم والتلفظ عليه بألفاظ غير لائقة خلال مباراة فريق الحمرية مع دبا الحصن في دوري الدرجة الأولى.