بعثة أبوظبي للفورمولا1 تغادر إلى الدمام للمشاركة في مونديال الزوارق

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تغادر اليوم بعثة فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا1 إلى مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، للمشاركة في تحدي الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، وللدفاع عن ألقاب البطولة التي يحملها الفريق عن النسخة الأخيرة، ويسعى فريق أبوظبي جاهداً كي يقدم من خلال جولة الافتتاح بداية قوية خاصة، وأنه مطالب كبطل للموسم بأن يحصد النقاط وبقوة في الجولة الأولى.

وتضم بعثة فريق أبوظبي سالم الرميثي رئيساً للبعثة، والمتسابقين: ثاني القمزي، وراشد القمزي، ومحمد المحيربي، وراشد الرميثي، وناصر الظاهري، إداريي الفريق، وجمعة القبيسي راديو مان القمزي.

من جهته، عبّر سالم الرميثي عن القوة النفسية الكبيرة والحماس الذي يتمتع به الفريق قبل انطلاق جولة الافتتاح للبطولة، والعزيمة على حفاظ الفريق على لقب البطولة للموسم الثاني على التوالي.