"هيئة الرياضة" تتفقد معايير السلامة بملعب اتحاد الكرة بعد حادثة أحمد ربيع

المصدر: الإمارات اليوم-دبي

أعلنت "الهيئة العامة للرياضة" أن فريق العمل المكلف من قبل الهيئة قام اليوم الإثنين بجولة ميدانية للوقوف على الإجراءات الخاصة بمعايير الأمن والسلامة في المنشآت والملاعب الرياضية المختلفة في الدولة إمتثالا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،وذلك حفاظا على أمن وسلامة جميع الرياضيين واللاعبين.

وأكد أمين عام الهيئة سعيد عبد الغفار في بيان صحافي أن فريق العمل المكلف من قبل الهيئة قام بزيارات لملعب اتحاد الكرة في دبي الذي حدثت فيه واقعة إصابة لاعب الجزيرة أحمد ربيع خلال مباراة ودية لفريقه مع فريق الإمارات، مشيرا الى أن فريق العمل وقف على حيثيات الواقعة والإستيضاح بشأن عدم توفر الصيانة وتطبيق معايير الأمن والسلامة في منشآت الاتحاد.

يذكر أن اللاعب أحمد ربيع الذي يرقد حاليا في مستشفى راشد في دبي، إصيب بنزيف داخلي الرأس خلال المباراة نتيجة اصطدامه بعمود الإنارة على الملعب التابع لاتحاد الكرة الذي أقيمت عليه المباراة.

وأشار عبد الغفار الى أن فريق العمل بقيادة الأمين العام للهيئة زار اللاعب أحمد ربيع في مستشفى راشد في دبي واطمأن على حالته الصحية.

وأكد أمين عام الهيئة سعيد عبد الغفار أن الهيئة قامت بالتنسيق مع جهات الاختصاص بتشكيل فريق العمل الخاص بهذا الشأن، مشددا على أن الهيئة لن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات في هذا الأمر حفاظا على أرواح الرياضيين وسلامة أبنائهم اللاعبين وتجنبا لتكرار ماحدث.