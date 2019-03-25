بني ياس مكتمل الصفوف أمام عجمان

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قال مدير فريق الكرة بنادي بني ياس، مرزوق المنصوري، إن الفريق سيخوض مباراة عجمان الجمعة المقبلة، في الجولة 18 من دوري الخليج العربي على استاد الشامخة الجديدة، مكتمل الصفوف، بعد أن خلت قائمة الفريق من الإصابات والإيقافات.

وأوضح المنصوري لـ«الإمارات اليوم»: «حصل اللاعبون على راحة لمدة أربعة أيام، بعد مباراة الوحدة في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الخليج العربي، التي أقيمت في 15 مارس الجاري، واستأنف الفريق تدريباته يومياً على فترتين صباحاً ومساء، استعداداً لمواجهة عجمان التي يسعى فيها الفريق إلى استعادة نغمة الانتصارات من جديد، من أجل التقدم خطوة جديدة في ترتيب جدول الدوري».

ويحتل بني ياس المركز السادس بعد مرور 17 جولة من المسابقة برصيد 27 نقطة، متساوياً مع الوحدة الخامس بالرصيد نفسه، ومتخلفاً عنه بفارق الأهداف.

وأشار المنصوري إلى أن «مواجهة عجمان ستكون صعبة بكل تأكيد، خصوصاً بعد فترة التوقف التي تحتاج إلى استعادة التركيز الذهني للاعبين، إضافة إلى أن المنافس من أفضل فرق الدوري حتى الآن، ويقدم عروضاً قوية، ويحقق نتائج جيدة، وهو يحتل المركز الثامن، ويسعى هو الآخر لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من وجوده في مركز متقدم».